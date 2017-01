Prevén medidas para evitar más casos como el incendio de la tienda departamental Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



"Cada año revisamos los planes e incluso realizamos operativos de inspección, verificación y revisión total del inmueble, y también capacitamos al personal para que logren responder a situaciones de ese tipo", comentó.



Caldera Alaniz dijo que contar con el plan interno de seguridad es una exigencia nacional para preservar la integridad de la ciudadanía que accede a dichos establecimientos, y que suelen albergar a una cantidad importante tanto de trabajadores como de clientela.



Para tal cometido, cada ayuntamiento colabora con esa determinación y derivar las irregularidades a la Secretaría de Trabajo que es la encargada de sancionar económicamente respecto a la norma oficial.



"Cuando vemos una falla hacemos recomendaciones y se les da un término de 30 días para que lo repongan. Pueden atender a situaciones como que las alarmas de incendio no funcionen, que los extintores estén caducados o que en personal no esté bien capacitado", agregó el director.



En este sentido dijo que al menos durante el año pasado no fue emitida ninguna sanción en materia de protección civil, pero sí son necesarias las actualizaciones para evitar la clausura de los centros comerciales.



La notificación sobre el siniestro se dio alrededor de las 2 de la mañana, logrando sofocar el incendio en un estimado de 6 horas. Para tal cometido se utilizaron al menos seis pipas de agua y un químico retardante para evitar un gasto excesivo del líquido.



Hasta el momento, autoridades de servicios periciales realizan la investigación pertinente para definir los indicios, que se complicaron por la gran cantidad de elementos que se encontraban al interior de la tienda.



notasimagen@gmail.com OJOCALIENTE.- A raíz del incendio presentado en una tienda departamental en el municipio de Ojocaliente, durante el pasado fin de semana, Antonio Caldera Alaniz, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, aseguró que mantendrán los operativos de verificación de planes internos de seguridad de este tipo de establecimientos."Cada año revisamos los planes e incluso realizamos operativos de inspección, verificación y revisión total del inmueble, y también capacitamos al personal para que logren responder a situaciones de ese tipo", comentó.Caldera Alaniz dijo que contar con el plan interno de seguridad es una exigencia nacional para preservar la integridad de la ciudadanía que accede a dichos establecimientos, y que suelen albergar a una cantidad importante tanto de trabajadores como de clientela.Para tal cometido, cada ayuntamiento colabora con esa determinación y derivar las irregularidades a la Secretaría de Trabajo que es la encargada de sancionar económicamente respecto a la norma oficial."Cuando vemos una falla hacemos recomendaciones y se les da un término de 30 días para que lo repongan. Pueden atender a situaciones como que las alarmas de incendio no funcionen, que los extintores estén caducados o que en personal no esté bien capacitado", agregó el director.En este sentido dijo que al menos durante el año pasado no fue emitida ninguna sanción en materia de protección civil, pero sí son necesarias las actualizaciones para evitar la clausura de los centros comerciales.La notificación sobre el siniestro se dio alrededor de las 2 de la mañana, logrando sofocar el incendio en un estimado de 6 horas. Para tal cometido se utilizaron al menos seis pipas de agua y un químico retardante para evitar un gasto excesivo del líquido.Hasta el momento, autoridades de servicios periciales realizan la investigación pertinente para definir los indicios, que se complicaron por la gran cantidad de elementos que se encontraban al interior de la tienda. Agregar a favoritos incendio

ojocaliente

tienda

seguridad