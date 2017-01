Prevén microbuseros aumentar dos pesos al pasaje Karina Navarrete

Destacó que no ha existido un acercamiento con el gobernador Alejandro Tello ni con el director de Tránsito, Transporte y Vialidad para establecer si se podrá dar el aumento: “Para que sea real se necesita autorizar el aumento y, para ser razonables, se necesita un aumento mínimo de dos pesos por el actual aumento a la gasolina y diesel”, dijo. Aseveró que existen muchas posibilidades de aumentar el pasaje al transporte público en caso de que no exista un subsidio por parte del Gobierno del Estado: ​“Es imposible seguir sosteniendo esos precios porque ya no tenemos solvencia económica”. Agregó que el 100% de los transportistas a los que representa, que incluyen cerca de 300 unidades de la ruta 1 a la 17, están de acuerdo en incrementar las tarifas: “Incluso hemos platicado con transportistas de Guadalupe, Fresnillo, Río Grande y Jerez, que representan otros 250 transportistas aproximadamente, y concuerdan con que son insolventables las tarifas que tenemos”. Agregó que no quisieran dañar a la ciudadanía, pero este aumento afecta directamente a los concesionarios y a la sociedad en general.



Puntualizó que mientras no se tenga una buena negociación con las autoridades y se estabilicen los precios del combustible no se podrá establecer un aumento en la tarifa ​“porque no sabemos si aumenten o bajen los precios de la gasolina y quizá los dos pesos sean insuficientes si no existe un subsidio”



