Prevén rechazo a petición de prisión domiciliaria de Gordillo

Marco Antonio del Toro, abogado de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que esta tarde le fue notificada la propuesta que realizó el juzgado federal para que sea rechazada la petición.



Esta propuesta de cumplimiento no la notificaron a las 6 de la tarde. Lo que es un hecho, es que es una propuesta de cumplimiento que està sujeta a que la magistrada que había concedido un amparo originalmente diga si con esa propuesta acta o no, la sentencia favorable que habíamos obtenido”, explicó el abogado.



Cabe mencionar que este viernes 10 de marzo, vence el plazo para que un magistrado federal emitiera una resolución en torno a la petición de acceso al beneficio de prisión domiciliaria realizada por Gordillo.



La exlideresa sindical se encuentra internada en un hospital, desde donde había solicitado el traslado hacia su domicilio en Polanco, argumentando complicaciones de salud.



