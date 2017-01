Prevén los tablajeros un aumento en el precio de la carne Marcela Espino

Sin embargo, aún se desconoce algún porcentaje en el aumento de precios que sería inevitable, expresó Rafael Laredo Picasso, presidente de la unión.



Consideró que las autoridades no valoran alternativas para asumir los embates en la economía y se van a la respuesta más fácil que es el aumento en impuestos y costos de servicios.



Esto sin valorar que los más afectados son los habitantes y finalmente, se ve afectados los productores quienes se enfrentan al poco consumo de quienes habitualmente les compran su producto.



Laredo Picasso dijo que a esto se suma la medida estatal de imponer el pago por infraestructura en el refrendo, cuando los caminos rurales y calles de la cabecera se encuentran en pesimas condiciones.



Aseguró que ante estos incrementos, los miembros de esta actividad comercial difícilmente pueden mantenerse solos y sin acceder a algún subsidio.



El presidente de la Unión de Tablajeros no descartó que próximamente se reúna el gremio a la espera de hacer algún pronunciamiento por esta situación.



