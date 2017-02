PRI alerta por compra de insulina 'pirata' en Guanajuato Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Los diputados del PRI por Guanajuato, encabezados por Bárbara Botello, pidieron también que la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato que realicen las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades, en el suministro de insulina inservible de origen chino no autorizada a pacientes con diabetes.



En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Ramírez Nieto dijo que se están adquiriendo medicamentos a sobreprecio, se fingen procedimientos de licitación pero se hacen adjudicaciones directas en beneficio de las empresas responsables de la insulina china: Intercontinental S.A. de C.V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A de C.V.



Añadió que el 1 de noviembre de 2010, el Órgano Interno del Control del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un oficio para que instituciones federales y locales se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Intercontinental de Medicamentos; no obstante la Secretaría de Salud de Guanajuato siguió comprando medicamento a la compañía.



Sin embargo, diputados panistas respondieron, Alejandra Gutiérrez Campos expuso que es falsa la compra de medicamentos pirata en la entidad gobernada por el PAN.

Si ellos hablan de que es una insulina pirata, china, que no sirve, pues entonces no entendemos por qué el gobierno federal, a través de Salud y concretamente con la Cofepris, que es la dependencia que valida los medicamentos, esta dependencia ha dado validez a ellos desde hace muchos años”, reiteró.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del PRI presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que audite los procesos de licitación y adjudicación directa que ha realizado el gobierno de Guanajuato para la compra de insulina blonglixan, pues, alertaron, en 2013 se detectó la compra de insulina “china” y de mala calidad, pese a ello, las autoridades locales continuaron adjudicándole contratos a las empresas responsables.Los diputados del PRI por Guanajuato, encabezados por Bárbara Botello, pidieron también que la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato que realicen las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades, en el suministro de insulina inservible de origen chino no autorizada a pacientes con diabetes.En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Ramírez Nieto dijo que se están adquiriendo medicamentos a sobreprecio, se fingen procedimientos de licitación pero se hacen adjudicaciones directas en beneficio de las empresas responsables de la insulina china: Intercontinental S.A. de C.V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A de C.V.Añadió que el 1 de noviembre de 2010, el Órgano Interno del Control del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un oficio para que instituciones federales y locales se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Intercontinental de Medicamentos; no obstante la Secretaría de Salud de Guanajuato siguió comprando medicamento a la compañía.Sin embargo, diputados panistas respondieron, Alejandra Gutiérrez Campos expuso que es falsa la compra de medicamentos pirata en la entidad gobernada por el PAN. Agregar a favoritos guanajuato

pri

insulina

pirata

méxico