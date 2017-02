PRI defenderá a migrantes con estrategia legal ante criminalización Excélsior

Al iniciar hoy su gira de dos días por la Unión Americana, donde se reúne con comunidades de migrantes, empresarios, estudiantes y especialistas en temas migratorios, aseguró que es indispensable proteger el desarrollo de la vida de nuestros connacionales.



“Hay que evitar completamente la criminalización de la migración. No se puede poner en riesgo el futuro de los jóvenes ni de las familias; no se puede separar a los hijos de sus padres, por una política migratoria que no entiende que los derechos humanos están primero.



“Tenemos que proteger a los trabajadores mexicanos y dreamers, para evitar que se vea interrumpido el desarrollo de su vida económica, social y cultural en los Estados Unidos, donde laboran, estudian y se preparan para los retos del futuro.



“El gravamen de las remesas es una idea absurda, que tenemos que atajar y que ha encontrado en las Cortes americanas un importante contrapeso. La ley está por encima de una declaración presidencial y, por lo tanto, está sujeta a la revisión de los jueces federales, que le han puesto un freno”, puntualizó.



Ochoa Reza sostuvo que se revisará puntualmente la legalidad de cada una de las ideas y medidas de los funcionarios estadounidenses, para defender los derechos de los migrantes mexicanos con la ley en la mano.



Subrayó que éste es uno de los propósitos de su viaje, por lo que este día se reunirá con abogados especialistas en materia migratoria, para atajar este tema desde el punto de vista estrictamente legal.



“Debemos tener muy claro que hay una agenda comercial qué defender, que ha generado amplios intercambios económicos y la creación de empleos bien remunerados de ambos lados de la frontera. Tenemos que construir una relación con los Estados Unidos que beneficie a múltiples generaciones de mexicanos por venir.



“Estamos en un momento histórico. Los mexicanos que tenemos la fortuna de defender los intereses nacionales hoy, desde la sociedad civil y los partidos políticos, debemos defender una mejor convivencia entre países vecinos”, puntualizó.



Desde territorio estadounidense, el líder nacional del PRI hizo un llamado a los mexicanos a mantener la unidad nacional, para defender fortalecidos los altos intereses de México ante el reto internacional.



Consideró que el gobierno de nuestro país tiene que hacer su función en el ámbito diplomático y de los encuentros institucionales, mientras el PRI acude al encuentro con comunidades de migrantes, estudiantes y empresarios mexico-americanos, que reclaman una oportunidad de desarrollo.



“Tenemos que estar de su lado y defenderlos. En mi reunión con empresarios estadounidenses, éstos me indicaron que la población migrante de México hacia los Estados Unidos ha sido muy positiva, porque ha generado elementos de desarrollo y están a favor de la agenda en su defensa.



“Continuaremos estableciendo vínculos en Los Ángeles, Chicago y Texas, para hacer recorridos en un futuro próximo”, detalló.



Explicó que ya sostuvo una reunión con miembros de la US México Chamber of Commerce, y hará lo mismo con líderes de comunidades de migrantes y estudiantes. Hoy tendrá encuentros con el Council of Américas, la Universidad de Columbia, y especialistas en la relación bilateral México-EU. Mañana estará en la ciudad de Passaic con el vicealcalde César Aguirre, y también se reunirá con el Cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering.



Al referirse a la marcha que se realizará en la Ciudad de México el próximo domingo, en defensa de los migrantes mexicanos, Ochoa Reza indicó que participará junto con su familia.



“Reconocemos la convocatoria que está haciendo la sociedad civil. Participaremos como tres mexicanos más: mi hija de dos años y medio, mi esposa Greta y yo. Lo haremos de manera privada y como ciudadanos, respetando puntualmente que la convocatoria es apartidista”, concluyó.



enrique ochoa reza

méxico

migrantes

estados unidos