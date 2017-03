El Runrún: Priístas se rebelan contra Roberto Luévano Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Roberto Luévano. (Cortesía) Roberto Luévano, mandamás estatal del partido, para que no siga tomando acuerdos cupulares con una cuantas dizque figuras de la región, ignorando a la gente que ha sostenido y sostiene al partido. Lo advertirán que de persistir en su visión sectaria, en 2018 la gente volteará la espalda al PRI y dejará que pierda, además de Juchipila y Nochistlán que están en manos de la oposición, Moyahua de Estrada y Apozol. ﷯



Premian a perdedores

La disidencia se hace llamar “Priístas de Corazón del Cañón de Juchipila”. Participan, entre otros: Irvin Novelo, José Luis Delgadillo –lo acaban de destituir de la dirección de Paraíso Caxcán- Rubén Flemate, Pilar Vicuña, Luis Sánchez, Javier Espitia, Javier Lara y Guillermo Quintero. Uno de los mayores reclamos será que Luévano pone el PRI en manos de perdedores. A Hilda Ramos, que perdió Nochistlán, la impone como delegada en Juchipila. Y a Felipe Ibarra, que entregó Juchipila al PAN-PRD, y a Rafael Jiménez, lo responsabiliza de Nochistlán.

﷯

Volvió a casa

La mansión del fraccionamiento Siglo XXI no ha sido ni es de la familia Alonso Reyes, afirma el exgobernador Miguel Alonso. Y reta a Soledad Luévano, golpeadora de Ricardo Monreal, a que pregunte en el Registro Público de la Propiedad. Y efectivamente, si La Chata Chole acude a esa dependencia encontrará que la casota misteriosa está a nombre de José Pérez Vecino, empresario de Fresnillo. Alonso, desde que entregó el poder a Alejandro Tello, regresó a su casa de Médicos Veterinarios.

﷯

Frustración insuperada ﷯

Miguel Alonso está decidido a no entrar a las guerras que sus enemigos, y también sus “amigos” del PRI gobierno, han desatado en su contra en las redes sociales. Tiene claro que el empecinamiento de Soledad es por instrucciones de Ricardo Monreal, quien aún no supera el traume de verse superado y aplastado política y electoralmente por su pupilo más querido. No lo puede superar y de ahí la sarta de calumnias que todos los días difunde a través de su pistolera. Alonso, quien no viene a Zacatecas desde diciembre, dice estar tranquilo. Y es que la inmensa mayoría de los zacatecanos saben que ni él ni su familia son propietarios de casas, gasolineras, negocios y restaurantes en el estado o el extranjero. ﷯



Después del 20 ﷯

En Zacatecas, al menos en los próximos cinco años, no habrá gasolineras extranjeras. Según estimaciones de la Asociación de Gasolineros que preside Cecilio Murillo, la firma británica BP, que anunció la apertura de 1,500 estaciones en toda la república, primero buscará ubicarse en las grandes ciudades, como Naucalpan, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. A Zacatecas, con 450 mil vehículos nacionales y 100 mil “chocolates”, con promedio de consumo de 10 litros por día, llegaría después de 2020.﷯



Va en serio ﷯

Dicen los enterados que la pretensión de Julia Olguín Serna, diputada del Partido Verde, de llegar a ser la segunda gobernadora de Zacatecas va muy en serio. Tanto que ya desde ahora empieza a buscar alianzas y amarres con grupos que pudieran tener peso político. Cuentan chismosos de la 62 Legislatura que Olguín ya pactó con las fuerzas de Amalia García que estuvieron a punto de meterla a la cárcel en 2006. ﷯



Hechos a mano ﷯

Observado a distancia, el equipo de gobierno de Judit Guerrero es “malito tirándole a peorcito”, opinan voces del gabinete de Alejandro Tello. Muchos de ellos –explican- se sienten hechos a mano. Y son francamente intransigentes. Tan flaca está la vacada –refieren los críticos- que entre los eficientes, amables, diligentes y comedidos destaca el universitario Rodolfo El Güero García Zamora.﷯



Nueve meses ﷯

Para el obispo Sigifredo Noriega y para Arturo Nahle, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, seis meses son pocos para evaluar al gobierno de Alejandro Tello. En la bancada del PT que lidera Geovanna Bañuelos preguntan ¿cuánto tiempo necesitan? Recuerdan que Zacatecas es un enfermo grave. Y si quieren un año para darle la medicina que necesita, se les morirá sin remedio. Además –destacan- Tello ganó el 1 de junio de 2016. Al tomar posesión ya debió tener una idea, aunque fuese vaga, de qué significa gobernar.﷯



Alcalde uñas largas ﷯

Evidentemente, por la cantidad de denuncias que acumula en los cinco meses que lleva en el gobierno, el alcalde panista perredista de Apozol, Osvaldo Valadez Cortés, es de mano larga. Y uñas afiladas. Su síndica Rosario Ruvalcaba Covarrubias lo denunció en la 62 Legislatura de malversar fondos de diversos programas sociales. Advirtió que el presidente no “trabaja” solo. Varios miembros de su gabinete están metidos en el ajo.



