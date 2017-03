Prisión de la que se fugó hijo de El Azul, 'con medidas mínimas de seguridad' Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

​

Es un penal construido desde hace décadas y con medidas de mínimas medidas de seguridad que aún continúan y no son para reos de alta peligrosidad”, afirmó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.



A pesar de ello, comentó que desde enero pasado se solicitó a la secretaría de Seguridad Pública el traslado de los prisioneros de alta peligrosidad; sin embargo, por un amparo, esto no pudo concretarse



Agregó que se llevan a cabo las investigaciones para determinar la complicidad de mandos del penal para ayudar a los criminales a fugarse por la puerta central del penal, como se ha comentado.



Es una de las hipótesis. Todo indica que hubo colaboración y complicidades que se están investigando por cómo se dieron los hechos”, dijo.



En lo que respecta los lujos con los que contaban los prisioneros en la prisión, Gómez Flores explicó que esto es inaceptable y que el gobierno local está trabajando para erradicar esta problemática en la prisión.



Es un hecho inaceptable con el que esta administración se encuentra ya se está combatiendo. Los privilegios se están desmantelando y es algo que existe. Había problemas de corrupción para permitir esos privilegios”, afirmó en el programa radiofónico Primera Emisión.



Afirmó que la administración local coadyuva en las indagaciones, las cuales han sido atraídas por la Procuraduría General de la República, ya que los prófugos están acusados de delitos federales.



“Somos respetuosos de las diligencias de la Procuraduría para determinar cómo ocurrió la fuga, que hasta ahora no hay conclusión”, dijo.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario General del Gobierno de Sinaloa, Gonzalo Gómez Flores, aseguró que el Centro Penitenciario Aguarato, en Culiacán, del que escaparon Juan José Esparragoza Monzón, hijo de El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, y otras cuatro personas, no tiene las medidas de seguridad para tener a reos de alta peligrosidad.Es un penal construido desde hace décadas y con medidas de mínimas medidas de seguridad que aún continúan y no son para reos de alta peligrosidad”, afirmó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.A pesar de ello, comentó que desde enero pasado se solicitó a la secretaría de Seguridad Pública el traslado de los prisioneros de alta peligrosidad; sin embargo, por un amparo, esto no pudo concretarseAgregó que se llevan a cabo las investigaciones para determinar la complicidad de mandos del penal para ayudar a los criminales a fugarse por la puerta central del penal, como se ha comentado.Es una de las hipótesis. Todo indica que hubo colaboración y complicidades que se están investigando por cómo se dieron los hechos”, dijo.En lo que respecta los lujos con los que contaban los prisioneros en la prisión, Gómez Flores explicó que esto es inaceptable y que el gobierno local está trabajando para erradicar esta problemática en la prisión.Es un hecho inaceptable con el que esta administración se encuentra ya se está combatiendo. Los privilegios se están desmantelando y es algo que existe. Había problemas de corrupción para permitir esos privilegios”, afirmó en el programa radiofónico Primera Emisión.Afirmó que la administración local coadyuva en las indagaciones, las cuales han sido atraídas por la Procuraduría General de la República, ya que los prófugos están acusados de delitos federales.“Somos respetuosos de las diligencias de la Procuraduría para determinar cómo ocurrió la fuga, que hasta ahora no hay conclusión”, dijo. Agregar a favoritos prisión

el azul

seguridad

medidas

crimen organizado