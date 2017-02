Problemas familiares, principal causa de deserción escolar Alejandro Wong

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La institución, con sede en El Mineral, reveló que, dentro de los que abandonan el plantel, el 37% enfrenta problemas familiares y personales, al 21% no le gusta la carrera, un 12% por cuestiones de trabajo, el 18% por problemas económicos, 11% por reprobación y 1% por documentación incompleta, ya que no pudo presentar sus papeles del bachillerato.



La universidad reveló que de los ciclos del 2011 al diciembre del año pasado, han dejado el plantel 1,117 estudiantes, aunque del ciclo 2016-2017 solo se han salido ocho.



En cuanto a apoyos, en la UPZ hay tres tipos de becas. Una es de alimentos y consiste en apoyo alimentario gratuito una vez al día ya sea desayuno o comida en la cafetería de la Universidad. Está diseñada para alumnos de bajos recursos que presentan una solicitud al Departamento de Asesorías y Tutorías. Hay 50 vacantes por cuatrimestre.



Otra beca es la de descuento y consiste en 30% y 50% de descuento sobre el valor vigente de la inscripción o reinscripción. En el promedio de 9.0 a 9.4 se aplica el 30% de descuento y de 9.5 a 10.0 se aplica el 50%. Otro apoyo es la beca Pronabes, que es por parte del Gobierno Federal.



wong@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Poco más de un tercio de los estudiantes que dejan la Universidad Politécnica de Zacatecas lo hacen por problemas familiares o personales.La institución, con sede en El Mineral, reveló que, dentro de los que abandonan el plantel, el 37% enfrenta problemas familiares y personales, al 21% no le gusta la carrera, un 12% por cuestiones de trabajo, el 18% por problemas económicos, 11% por reprobación y 1% por documentación incompleta, ya que no pudo presentar sus papeles del bachillerato.La universidad reveló que de los ciclos del 2011 al diciembre del año pasado, han dejado el plantel 1,117 estudiantes, aunque del ciclo 2016-2017 solo se han salido ocho.En cuanto a apoyos, en la UPZ hay tres tipos de becas. Una es de alimentos y consiste en apoyo alimentario gratuito una vez al día ya sea desayuno o comida en la cafetería de la Universidad. Está diseñada para alumnos de bajos recursos que presentan una solicitud al Departamento de Asesorías y Tutorías. Hay 50 vacantes por cuatrimestre.Otra beca es la de descuento y consiste en 30% y 50% de descuento sobre el valor vigente de la inscripción o reinscripción. En el promedio de 9.0 a 9.4 se aplica el 30% de descuento y de 9.5 a 10.0 se aplica el 50%. Otro apoyo es la beca Pronabes, que es por parte del Gobierno Federal. Agregar a favoritos fresnillo

deserción escolar

upz

educación