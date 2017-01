Profeco detecta alza injustificada en precio de tortilla, pollo y frijol Excélsior

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Profeco a productos de la canasta básica, se ubicaron alzas en los precios de la tortilla principalmente en los estados de Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Nayarit Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.



Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Nemer Álvarez, señaló que también se registró aumento en el precio del frijol sobre todo en la Ciudad de México, donde se vende cuatro pesos más caro; en el caso del huevo se percibió incremento en Baja California Sur, mientras en el kilogramo de pierna, muslo y pechuga de pollo, el aumento fue localizado en la capital del país. En carne de cerdo, carne de res, cebolla, también en algunos lugares como la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato y así en varios más y a partir de las verificaciones estamos identificando que no haya incrementos injustificados de la canasta básica”, explicó el titular de la Profeco.

Nemer precisó que a través de las 56 delegaciones y subdelegaciones en los estados de la República y la Ciudad de México, se están ubicando los municipios del país y los productos que presentan picos en incrementos injustificados.

PROFECO MONITOREA GASOLINERAS PARA CONTROL DE PRECIOS

Respecto a la verificación de gasolineras, Nemer Álvarez, informó que se está revisando el mayor número de estaciones posibles para evitar sobreprecios en los combustibles, ante lo que estarían aplicando multas autorizadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor que van desde los 250 pesos hasta 4.4 millones de pesos y en caso de que haya reincidencia el doble, es decir 8.8 millones de pesos y hasta el retiro de la franquicia para evitar el daño a los consumidores.



Finalmente, detalló que no depende de la Profeco la regulación al incremento a las tarifas de transporte público; no obstante, dijo que ya se firmó un convenio con la Cámara Nacional de Transporte para que se respeten los derechos del consumidor.



