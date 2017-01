Programa de la 61 Muestra Internacional de Cine del 19 al 30 de enero Redacción

61 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Hasta el 30 de enero la cita es en la Sala Mauricio Magdaleno de la Cineteca Zacatecas. La entrada general es de 30 pesos, mientras que estudiantes con credencial, personas con alguna dispacidad y de la tercera edad pueden accesar con 20 pesos. Progama Domingo 22 17:00, 19:10 y 21:20 hrs. El cliente (The salesman) Irán-Francia/ 2016/ 125 min.

Dir. Asghar Farhadi.

Emad y Rana, una joven pareja, deben dejar su departamento en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se efectúan cerca del sitio y que podrían resultar en el derrumbe del edificio. Se mudan a otro apartamento, pero un incidente relacionado con el anterior inquilino cambiará de forma drástica la estabilidad de la pareja.

El realizador iraní Asghar Farhadi retoma La muerte de un viajante, la exitosa obra teatral de Arthur Miller escrita en 1949, para presentar una radiografía familiar donde el protagonista masculino se ve envuelto en un remolino definido por la el rencor y la venganza dentro de una sociedad arraigada en un patriarcado moderno pero inquebrantable.

~ Premios y festivales

2016 Premio al Mejor Guión y a la Mejor Interpretación Masculina (Shahab Hosseini). Festival de Cannes. Francia. | Premio ARRI/OSRAM. Festival de Cine de Múnich. Alemania. | Premio de la Audiencia. Festival World Cinema de Ámsterdam. Países Bajos. | Proyección de estreno. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. Lunes 23 17:00, 19:00 y 21:00 hrs. Tempestad México/ 2016/ 105 min.

Dir. Tatiana Huezo.

Una mujer es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado mientras que otra busca a su hija desaparecida. A través de imágenes que nos sumergen en un viaje del norte al sur de México, los dos testimonios se entrelazan y conducen al centro de una tormenta: un país en donde la violencia ha tomado el control frente a la impotencia de sus habitantes y la indiferencia o complicidad del Estado.

Este documental, segundo largometraje de Tatiana Huezo, muestra la claridad de dos mujeres, que en un pequeño y revelador acto de resistencia, se niegan a conformarse con la realidad circundante Martes 24 18:00 y 20:20 hrs. Graduación Rumania-Francia-Bélgica/ 2016/ 128 min.

Dir. Cristian Mungiu.

Romeo, un médico con un matrimonio fallido, es padre de una estudiante que debe realizar sus exámenes finales con la promesa de obtener una beca universitaria en Inglaterra si consigue buenas notas. En la víspera de las pruebas, la chica sufre un intento de violación, lo que frustra las expectativas de Romeo, quien tratará de hacer lo necesario para que su hija pueda estudiar en el extranjero.

El quinto largometraje del rumano Cristian Mungiu refleja una lúgubre postal de su país al sugerir dinámicas sociales influenciadas por el individualismo, el tráfico de influencias, la desintegración familiar y la herencia de la corrupción del gobierno comunista de Nicolae Ceaușescu.

~ Premios y festivales

2016 Premio a la Mejor Dirección ex aequo y Premio del Jurado de la Sociedad Cinéfila Internacional (ICS). Festival de Cannes. Francia. | Premio de la Crítica. Festival de Cine de Hamburgo, Alemania. | Selección oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. Miércoles 25 17:00, 18:45 y 20:30 hrs. Miss Hokusai Japón/ 2015/ 93 min.

Dir. Keiichi Hara.

Edo (actualmente Tokio), 1814. Tetsuzo, más conocido en Occidente como Hokusai, fue un artista célebre en todo Japón por sus sorprendentes obras, desde un Dharma gigante plasmado en una hoja de papel de 180 metros cuadrados hasta un par de gorriones pintados en un minúsculo grano de arroz. Lo que mucha gente desconoce es que la tercera de sus cuatro hijas, O-Ei, una joven terca e independiente, realizó anónimamente muchas de las obras que hoy en día se le atribuyen a su padre.

Ésta es la historia jamás contada de O-Ei, un retrato animado de una mujer de espíritu libre eclipsada por la sombra de su padre, que se despliega a través de las estaciones cambiantes. Jueves 26 17:00, 18:30 y 20:00 hrs. Fátima Francia/ 2015/ 79 min.

Dir. Philippe Faucon.

Fátima es una mujer musulmana inmigrante en Francia, madre de dos hijas, que tiene que enfrentar un divorcio después de sufrir un matrimonio por conveniencia con un hombre mayor que ella, y el rechazo de una de sus hijas, quien reprocha a su madre que trabaje como sirvienta. Inspirada en el texto Rezar a la luna de Fatima Elayoubi, ahora famosa por su obra literaria, en Fátima, comedia dramática naturalista, el director Philippe Faucon incluye el tema que su cinematografía aborda en forma constante: detrás de la “fraternité” que reza el lema nacional francés se oculta la desigualdad, el rechazo, el racismo y la falta de integración cultural.

~ Premios y Festivales:

2016 Premio al Mejor Largometraje, Mejor Actriz Prometedora (Zita Hanrot) y Mejor Adaptación. Premios César. París, Francia. | Nominación a la Mejor Adaptación (Philippe Faucon). Premio Jacques Prevert de Guión. Francia.

2015 Premio a la Mejor Película Francesa. Sindicato Francés de Críticos de Cine. Francia. | Premio a la Mejor Película. Premios Louis Delluc. París, Francia. | Premio al Mejor Guión (Philippe Faucon). Premios Lumière. París, Francia. Viernes 27 18:00 y 20:30 hrs. Aquarius Brasil-Francia/ 2016/ 145 min.

Dir. Kleber Mendonça Filho.

Clara, una periodista retirada que ronda los sesenta años de edad, vive en un apartamento del edificio Aquarius, una construcción clásica situada en una avenida costera de la ciudad de Recife en Brasil. Su integridad peligra cuando tenga que enfrentarse contra una empresa constructora que intenta demoler el inmueble para dar paso a un nuevo plan inmobiliario.

El tercer largometraje de Kleber Mendonça Filho plasma un micromundo en el cual la actriz Sônia Braga entrega una poderosa interpretación al encarnar a una mujer en medio de una disyuntiva: defender sus principios morales e intelectuales frente a la agresiva modernidad de un sector que pretende privatizar los bienes materiales.

~ Premios y festivales

2016 Premio de la Sociedad Cinéfila Internacional (ICS) a la Mejor Actriz (Sônia Braga). Festival de Cannes. Francia. | Premio del Jurado y Premio a la Mejor Interpretación Femenina (Sônia Braga). Festival de Cine de América Latina de Biarritz. Francia. | Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor Actriz (S Festival de Cine de América Latina de Biarritz Sônia Braga). Festival de Cine de Lima. Perú. | Premio del Jurado. Festival World Cinema de Ámsterdam. Países Bajos. | Premio a la Mejor Película. Festival de Cine de Sydney. Australia.

Sábado 28 17:00, 18:30 y 20:00 hrs. La larga noche de Francisco Sanctis Argentina/ 2016/ 78 min.

Dir. Andrea Testa y Francisco Márquez.

En la Buenos Aires de 1977, durante la dictadura argentina, un hombre de familia recibe información sobre el paradero de dos personas buscadas por los militares. Ahora tiene la posibilidad de salvarlas aunque con ello arriesgue su propia vida.

La primera película de los directores Francisco Márquez y Andrea Testa, basada en una novela homónima de Humberto Constantini, es una narración dramática en la que destaca el trabajo de Diego Velázquez como el protagonista y una impecable puesta en escena que reconstruye la época y la tensión social provocada por la represión política.

~ Premios y Festivales

2016 Premio a Mejor Película, Mejor Actor (Diego Velázquez), Premio SIGNIS y Premio FEISAL. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Argentina. | Selección Oficial. Festival de Cannes. Francia. Domingo 29 17:00, 18:45 y 20:30 hrs. No es más que el fin del mundo Canadá-Francia/ 2016/ 95 min.

Dir. Xavier Dolan.

Tras doce años de ausencia, Louis, un escritor homosexual, regresa a su ciudad natal para anunciar su inminente muerte a la familia. El rencuentro con los suyos detona conflictos alimentados por la soledad, las dudas y por sentimientos encontrados que delatan las rabias y frustraciones de cada miembro del clan.

Basado en la pieza teatral homónima de Jean-Luc Lagarce, el sexto largometraje del joven quebequense Xavier Dolan reúne a un destacado elenco integrado por Vincent Cassel y Marion Cotillard, para plasmar un ácido retrato de una familia fragmentada, definida por personajes que develan facetas como la rebeldía, la pasividad, la histeria y los arrebatos violentos del ser humano.

~ Premios y festivales

2016 Gran Premio del Jurado y Premio del Jurado Ecuménico. Festival de Cannes. Francia. | Premio Art Cinema. Festival de Cine de Hamburgo. Alemania. | Proyección de estreno. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. Lunes 30 16:00 y 19:15 hrs. Un viaje a través del cine francés Dir. Bertrand Tavernier

Francia/ 2016/ 190 min.

En la línea de documentales como Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano (1995), el realizador francés Bertrand Tavernier nos presenta una aguda y personal aproximación al cine francés a través de las películas, directores, compositores y diálogos que para él se definen como joyas del cine de su país.

Los trabajos de Jean Renoir, Claude Sautet, Jean Vigo y Jacques Becker, o de los precursores de la Nueva Ola Francesa como François Truffaut, Jean-Luc Godard y Louis Malle entre otros cineastas famosos, son recopilados con gratitud y afecto en este proyecto en el cual Tavernier inserta una especie de autobiografía fílmica donde revela su amor por el cine.

Con información de Cineteca Zacatecas



