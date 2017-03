Promover el arte y formar personas de bien Daniel Torres

Considera que aunque el perfil de su trabajo la ha hecho ser una figura pública “hay muchas mujeres que en el silencio hacen verdaderas proezas”.



Cree que la equidad entre los géneros es una lucha que aún no ha sido posible y que, al menos en su caso, no ha sido complicado jugar el rol de mujer pues desde hace 25 años decidió fundar una empresa cultural que es pionera y única en su tipo.



Recuerda que su sensibilidad visual nació cuando junto a su madre y en su natal Villanueva, apreciaba las puestas del sol y disfrutaban del más puro contacto con la naturaleza.



Se asume como una mujer, esposa e incansable promotora cultural que tiene la finalidad de continuar con la apertura de un mercado capaz de valorar las creaciones hechas, principalmente, por los zacatecanos.



Asegura que su formación contable le ha permitido llevar a la cima a la galería que lleva su nombre y que en un principio abrió sus puertas dentro del Hotel Quinta Real, y que desde hace 11 años se ubica en la calle Fernando Villalpando en el Centro Histórico de la ciudad.



“Somos un pilar fundamental en la conformación de proyectos para que el trabajo de nuestros artistas sea reconocido, somos también motivadores de un público que antes estaba cautivo y de una cultura del coleccionismo”.



Ha coordinado cerca de 250 muestras de arte, nueve de ellas en Cuba, Estados Unidos, Italia y España.



Además de exponer piezas de múltiples artistas, la galería cumple con una importante labor académica al ofrecer talleres de apreciación estética, y diplomados relacionadas con la Historia del Arte que comprenden desde la Prehistoria hasta la Contemporaneidad.





