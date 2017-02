Promueven instrumentos musicales para alumnos de la UAZ Redacción

El director de negocios de la empresa Eastman Strings, Gerardo Discepolo, en conferencia llevada a cabo en la Unidad Académica de Música, expuso los beneficios de contar con un instrumento de calidad que permita el buen aprendizaje, y que no se le convierta en un "tormento" que incida en la perdida de voluntad de aprender.

El representante de esta marca estadounidense, que se dedica a la fabricación de instrumentos musicales, se reunió con estudiantes, maestros y padres de familia para explicar el proceso de manufactura de los instrumentos, señalando que lo que se hace es hecho a mano, como por ejemplo en el caso del violín que se necesitan varios tipos de maderas finas, cuales se almacenan para que no pierdan calidad en el sonido, lo que le da un plus en la interpretación.

