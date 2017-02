Promueven la preservación del águila real Excélsior

Aguascalientes cuenta con el centro de rehabilitación de aves rapaces más grande de América Latina "En el examen físico revisamos ojos, hidratación, condición corporal; evaluamos en una escala del uno al cinco, algunos ingresan con una condición de 2. Checamos fracturas y golpes", expresó América Soto Guerrero , médica veterinaria del centro de rehabilitación.

El animal es sometido a una serie de procesos de recuperación. “Una vez que recibimos el animal, lo pesamos y lo medimos, generalmente colocamos un objeto conocido como caperuza, que es una cubierta de piel que se debe poner para tapar los ojos, con eso la mayor parte de las aves se tranquiliza”, explicó Soto Guerrero.

El especialista indicó que después de tranquilizarla y pasar por el proceso de recuperación, las aves rapaces a través de la técnica de la cetrería son enseñadas de nueva cuenta a cazar a sus presas para preparar su regreso al hábitat natural

“Nosotros hemos tomado gran parte de las técnicas de la cetrería para lograr que un ave rapaz reingrese mejor a la vida silvestre, generalmente no lo hacemos para tenerlo en un guante y estarlo mostrando”

En Aguascalientes se tiene el registro de 3 Águilas Reales, dos de ellas en proceso de rehabilitación, mientras que la otra permanecerá en el centro debido a que fue mutilada de sus extremidades.



Las águilas reales por lo general son extraídas de forma ilegal de sus nidos, sin medir las consecuencias que puede llevar no solo legales sino para la propia especie. “Fácilmente, unos 25 a 35 animales de los 70 que tenemos no pueden regresar a la vida silvestre por diferentes situaciones, unas no tienen ojos, otras fueron extraídas del nido de manera ilegal, incluso desde pollos, desde que son huevo se los quitan a la madre, los domestican y las aves se creen seres humanos, entonces ahí viene el problema”, precisó Ernesto Quintero Díaz, jefe de zoología de la Secretaria del Medio Ambiente (Sedema).



