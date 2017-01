Propone el obispo medidas urgentes contra la violencia Karina Navarrete

Destacó que se deben de tomar medidas urgentes y buscar las estructuras que no están funcionando en contra de la violencia y la economía del estado.



“Hemos iniciado el año con un aumento de violencia, tenemos que ponernos las pilas para hacer lo que corresponde a cada uno, las autoridades tienen una gran responsabilidad pero también los ciudadanos, el trabajo en contra la violencia es en conjunto”, dijo.



Aseveró que debe de realizar un diagnóstico para tener un buen “pronóstico”, además de que existen personas que han perdido el sentido de la vida y personas que tiene una “mala semilla, propia del ser humano” y que se debe de fortalecer con educación en la recuperación de valores.



“Si perdemos el sentido de la vida la gente que está involucrada en estos crímenes y que dice que si me voy a morir que sea de una vez, sin importarles si sus acciones son buenas o malas”, expresó.



En cuanto al aumento de los insumos de la canasta básica destacó que es “la oportunidad para no gastar más de lo que ganamos”, ser disciplinados y ser más organizados en las finanzas.

Asimismo exhortó a la ciudadanía a ser solidarios con la gente que está a nuestro alrededor “porque hay gente que depende de lo que los demás puedan comprar”.



