Proponen en Estados Unidos Un día sin Mujeres

"Un Día sin Mujeres" es la primera movilización nacional de estas activistas desde las marchas al día siguiente de la juramentación del presidente Donald Trump, en las que millones de mujeres marcharon contra la misoginia, la desigualdad y la opresión.



El evento del miércoles coincide con el Día Internacional de la Mujer de la ONU, y las dirigentes dijeron que quieren "estar junto a las mujeres alrededor del mundo" que las apoyaron el 21 de enero con protestas similares en ciudades alrededor del mundo.



La vocera Cassady Findlay dijo que las organizadoras se inspiraron en el reciente "Día sin Inmigrantes" del mes pasado. Quieren poner de relieve la participación de las mujeres en el sistema socioeconómico del país y demostrar cómo su trabajo, tanto pago como gratuito, mantiene hogares, comunidades y economías en marcha.



"Hacemos todo esto y recibimos menores salarios que los hombres, sufrimos acoso sexual y tenemos licencia familiar insuficiente", dijo Findlay. "Creamos tanto valor y mantenemos el sistema en marcha y los beneficios que recibimos son desiguales".



A diferencia de la marcha de enero, la protesta del miércoles se concentrará en la ausencia de las mujeres, a las que se alienta a asistir a actos y reuniones y no ir a trabajar o de compras. También se les pide que vistan de rojo como símbolo de amor y sacrificio.



No está claro cuántas mujeres participarán de la protesta. Más de un millón de personas, en su mayoría mujeres, participaron en la Marcha de la Mujer. Algunos distritos escolares han cancelado las clases, anticipando la participación del personal.



Algunas empresas han dicho que permanecerán cerradas o darán a las empleadas el día libre. El sitio web del evento incluye modelos para correos de "ausente" y una carta de empleador. El sitio tuvo más de medio millón de visitas y más de 60.000 habían cliqueado en la carta para el martes por la tarde.



Las dirigentes señalaron que apenas una de cada cuatro participantes de la Marcha de la Mujeres se inscribieron por adelantado.



