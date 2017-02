Proponen que Senado acompañe negociaciones del TLCAN Excélsior

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República adelantó que, este miércoles, presentará al Pleno un punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a que instruya a la cancillería y Secretaría de Economía establecer un mecanismo denominado “cuarto de punto parlamentario” en las negociaciones con Estado Unidos. El Senado de la República no puede permanecer únicamente como un observador pasivo. El Senado de la República, de acuerdo a la Constitución, es la cámara encargada de la política exterior pero también de la ratificación de los tratados internacionales, y por supuesto en este caso consideramos que no es únicamente esperar a que el tratado llegue al Senado de la República ya firmado, ya negociado”, dijo este martes Cuevas Barrón.

En conferencia de prensa, la acción legislativa de la panista recibió apoyo de miembros del Partido Verde, y se informó que ya se invitó a las fuerzas políticas del PRI, PRD y otros partidos.



Por otra parte, se cuestionó a los legisladores sobre la supuesta filtración en la Casa Blanca de la conversación telefónica entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Horas antes, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, aseguró a Imagen Radio que el gobierno mexicano no graba estas conversaciones. Creo que en este caso debió haber un acto de prudencia, de precaución. Si ya saben cómo se pone Donald Trump por qué no lo graban, y precisamente para evitar estos dimes y diretes sobre qué tono tuvo esta conversación”, contestó Roberto Gil Zuarth.

Los legisladores reiteraron, además, que no se violará la Constitución, por lo que bajo ninguna circunstancia de cooperación en seguridad hemisférica las fuerzas estadunidenses tocarán territorio mexicano, como ha ofrecido Donald Trump.



