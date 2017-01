Paloma Lizardo, una artista versátil Anahí Encina

La joven artista tiene planeado estudiar Artes Visuales o Historia del Arte. (Ma. del Refugio Gamboa )



La pintura llegó a ella hace poco tiempo. (Ma. del Refugio Gamboa )



Ha participado en diferentes exposiciones. (Ma. del Refugio Gamboa )



Disfruta pintar la figura femenina. (Ma. del Refugio Gamboa )



El arte se ha convertido en su estilo de vida. (Ma. del Refugio Gamboa )



El surrealismo se ha convertido en un estilo que la define. (Ma. del Refugio Gamboa )



La cerámica forma parte de sus talentos. (Ma. del Refugio Gamboa )



Paloma vive rodeada de cultura. (Ma. del Refugio Gamboa )







Desde muy pequeña tuvo la inquietud por el dibujo, siempre aprovechaba cualquier momento para experimentar y crear imágenes en sus cuadernos de la escuela.



La pintura llegó a ella hace poco tiempo y a Paloma le encantó la disciplina gracias a su maestra, Susana Salinas, “comencé a enamorarme de todo, desde el material hasta el resultado final, además, la profesora trasmitía una gran pasión por el arte que me contagió”, añadió la joven.



Ella ha vivido rodeada de cultura, ya que su papá, el escritor Gonzalo Lizardo, ha inculcado en ella el amor por una buena película, pintura o fotografía, dejando en Paloma la enseñanza de que a través del arte, se debe transmitir el sentir humano.



El surrealismo se ha convertido en un estilo que define a Paloma, pues mezcla en sus piezas lo que imagina con lo que puede ver, además, su inspiración la ha encontrado en muchos artistas del renacimiento.



Acuarela, óleo, acrílico y cerámica son algunas de las técnicas que maneja, lo que la ayuda a formarse como una artista completa a su corta edad.



Ha participado en diferentes exposiciones en foros como el Nueve Vidas Café y la Casa Municipal de Cultural de Zacatecas.



“El ojo observa las cosas, y con la mano las expresas, es una frase de Leonardo da Vinci con la que me conecto, ya que así puedes transmitir todo lo que está en tu cabeza. Va del mundo de las ideas a uno real”, destacó la pintora.



Para ella no es un hobbie, sino que se ha convertido en un estilo de vida, ya que logra relajarse y que también pasen al ámbito material cosas que antes solamente tenía en su mente.



Actualmente tiene más de 20 piezas de cerámica, seis al óleo, y en acuarela ha perdido la cuenta, todas ellas con diferentes significados.



Señaló “la figura femenina tiene una proporción áurea y siempre es perfecta para cualquier persona”, así que disfruta pintar o moldearla, y es algo característico de sus obras.



Paloma está fascinada, por lo que tiene planeado estudiar Artes Visuales o Historia del Arte, sin dejar de acudir a sus talleres para buscar nuevos espacios donde pueda compartir su talento.



