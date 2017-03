Protagonistas de El Padrino se reunirán en el Festival de Tribeca Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

( Excelsior )



( Excelsior ) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







De Niro, fundador del festival, juntará a sus compañeros de reparto Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire y a Francis Ford Coppola para la proyección de la primera y la segunda parte de El Padrino.









El homenaje tendrá las ausencias de John Cazale y Marlon Brando, actores de la saga fallecidos respectivamente el 13 de marzo de 1978 y el 1 de julio de 2004.



El 14 marzo de 1972 en Manhattan se realizó la premiere mundial de The Godfather, película basada en la novela homónima de Mario Puzo que sería la primera entrega de la legendaria trilogía dirigida por Coppola.



También Tribeca celebrará otros aniversarios, como los 25 años de Reservoir Dogs (Perros de Reserva), ópera primera de Quentin Tarantino y de Aladdin, la cinta animada de los estudios Disney.



Así como los 15 años del documental Bowling For Columbine, de Michael Moore.



La 16 edicón del Festival de Tribeca se celebrará entre el 19 y 30 de abril en Manhattan.



elpais@imagenzac.com.mx Los padrinos del cine, el director Francis Ford Coppola y los actores Al Pacino y Robert De Niro, protagonistas de la película The Godfather se reunirán en Nueva York para el 45 aniversario del estreno del clásico filme, en el marco de la 16 edición del Festival de Tribeca, con una proyección el próximo 29 de abril en el Radio City Music Hall.De Niro, fundador del festival, juntará a sus compañeros de reparto Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire y a Francis Ford Coppola para la proyección de la primera y la segunda parte de El Padrino.El homenaje tendrá las ausencias de John Cazale y Marlon Brando, actores de la saga fallecidos respectivamente el 13 de marzo de 1978 y el 1 de julio de 2004.El 14 marzo de 1972 en Manhattan se realizó la premiere mundial de The Godfather, película basada en la novela homónima de Mario Puzo que sería la primera entrega de la legendaria trilogía dirigida por Coppola.También Tribeca celebrará otros aniversarios, como los 25 años de Reservoir Dogs (Perros de Reserva), ópera primera de Quentin Tarantino y de Aladdin, la cinta animada de los estudios Disney.Así como los 15 años del documental Bowling For Columbine, de Michael Moore.La 16 edicón del Festival de Tribeca se celebrará entre el 19 y 30 de abril en Manhattan. Agregar a favoritos el padrino

cine

reunión

entretenimiento