Protección Civil reporta que la granizada de este jueves no provocó daños

redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.-La granizada severa y fuerte lluvia que se registraron este jueves en varios puntos del territorio estatal sólo provocaron encharcamientos y percances viales, según informó el Director Estatal de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alaniz.Agregó que, alrededor de las 2:20 de la tarde, se presentó lluvia fuerte acompañada de granizo en Jerez, Villanueva, Ojocaliente, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Zacatecas; por ello, los sistemas de emergencia estuvieron alertas ante esta situación.El funcionario expresó que, hasta el momento, no hay reporte de afectaciones graves la población, ni daños estructurales en viviendas, sólo la presencia de encharcamientos por taponamiento de alcantarillas, que ya atiende personal de bomberos y percances viales debido al piso mojado.Caldera Alaniz adelantó que para mañana viernes mejorarán las condiciones del clima y el sábado nuevamente habrá presencia de lluvia de moderada a ligera, derivado de la entrada del frente frío número 33; además, llamó a los automovilistas a manejar con precaución para evitar accidentes.

