Protegeremos el patrimonio de migrantes deportados: Videgaray

México ya expresó al gobierno de EU preocupación sobre intención de separar a madres y niños migrantes En los casos en los que ocurre la repatriación estamos asistiendo a las mexicanas y mexicanos a preservar sus bienes, tanto inmuebles, activos financieros y bienes muebles incluyendo vehículos. parte del presupuesto –que ha sido ampliado- va a la protección de activos financieros (de los migrantes)", dijo el canciller, luego de reunirse con la Junto de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

Además, Videgaray Caso afirmó que ya externaron su preocupación al Departamento de Seguridad Interior del vecino país sobre la intención del gobierno de Donald Trump de implementar políticas que separen a las madres y a los niños que cruzan la frontera ilegalmente desde México. Hemos de inmediato hecho saber al Departamento de Seguridad Interior porque esto así ocurra, pero todavía no es (un hecho); la postura del gobierno de México ha sido expresada con claridad acerca de la preocupación que esto preocuparía por el daño irreversibles en el seno de muchísimas familias mexicanas en esta condición”, dijo.

La reunión se concentró en tres temas. El primero, fue centrado en el Decreto Legislativo que emitirá el Senado para establecer límites en la política exterior mexicana con Estados Unidos, del que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Fernando Herrera, no hay fecha aún para emitirlo.



El segundo tema fue una propuesta de la SRE al Senado de giras parlamentarias, que analizará esta cámara; como tercer punto la cancillería propuso agilizar el proceso de designación (por parte del Ejecutivo) y ratificación (en el Senado) de los nombramientos diplomáticos. En los últimos diez años existen más de 50 casos en los cuáles las embajadas mexicanas han estado sin titular por periodos mayores de seis meses; hay algunos casos donde las vacancias han durado más de un año e incluso algunas vacancias por más de dos años”, dijo Videgaray.

Recordó que, entre las acciones emprendidas, la semana pasada se logró la emisión de la primera acta de nacimiento de una persona nacida en México que emigró a Estados Unidos sin antes ser registrado.



