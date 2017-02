Protesta en Francia contra Le Pen AP

El incidente en la ciudad de Nantes ocurre un día después de que 11 policías resultaron heridos en choques con activistas que se oponían a la presencia de Le Pen allí. En el incidente del domingo no se reportaron heridos.



Sebastien Chenu, del partido Frente Nacional de Le Pen, dijo por la televisora BFM que los manifestantes "estaban tratando de impedir que vayamos a dar nuestro mensaje, pero nosotros no cederemos".



Los críticos de Le Pen aseguran que su discurso antiinmigración y anti-establishment no es más que un truco para ocultar posiciones racistas y antidemocráticas.



Según encuestas, Le Pen ganaría una primera vuelta electoral pero perdería en una segunda ronda. Las elecciones se realizarán entre abril y mayo.



