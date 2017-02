Protestan alumnos de la UAZ y la Utzac; llegan a un acuerdo en Odontología Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Alejandro Wong)

Los primeros para exigir un descuento en el transporte y los segundos para exigir que se revirtieran los precios en los servicios que ofrece la unidad académica.



En esta caso, los alumnos de Odontología y Odontopediatría reprocharon que esta disposición les afectaba, pues los costos se equiparaban a los de consultorios particulares y preveían una disminución de la demanda de sus servicios. “Nuestro aprendizaje no es negocio”, reclamaban.



Posteriormente, Héctor Guel, líder estudiantil, dijo a Imagen que se llegó a un acuerdo en los precios establecidos, por lo que se convino retomar labores este miércoles.



Explicó que una cirugía de muela de juicio, que anteriormente costaba 350 pesos, se había elevado a mil pesos, pero después de negociar con el personal del plantel “logramos disminuirla a 500 pesos. Logramos un balance”, explicó.



Antes del acuerdo, uno de los alumnos, que pidió omitir su nombre, dijo que “los estudiantes nos vemos afectados porque al final del semestre debemos cumplir cierto número de tratamientos y ver que todos estén pagados, cuando no son liquidados totalmente, nosotros los solventamos por la necesidad de pasar”.



En la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) cerca de 200 alumnos tomaron las instalaciones de la institución para exigir que se otorgue el descuento del transporte urbano. “Exigimos un descuento, todos estamos aquí porque no recibimos ningún descuento, se sabe que los de la UAZ, IPN y otras universidades sí lo tienen”, dijo Lidia Piña, vocera de los estudiantes.

Mencionó que decidieron tomar la universidad para exigir que el transporte urbano de la ciudad les dé el descuento de estudiantes, al igual que a los alumnos de otras universidades.



Aseguró que ya se hicieron tres peticiones formales y no quieren que las solicitudes pasen desapercibidas nuevamente, ya que la primera se realizó hace 10 años y la última hace tres semanas, pero ninguna obtuvo una respuesta favorable. “Dijeron que se ha estado gestionando, pero realmente nunca los tomaron en cuenta”, recriminó.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Alumnos de la Utzac y estudiantes de Odontología de la UAZ tomaron las instalaciones de sus escuelas para protestar.Los primeros para exigir un descuento en el transporte y los segundos para exigir que se revirtieran los precios en los servicios que ofrece la unidad académica.En esta caso, los alumnos de Odontología y Odontopediatría reprocharon que esta disposición les afectaba, pues los costos se equiparaban a los de consultorios particulares y preveían una disminución de la demanda de sus servicios. “Nuestro aprendizaje no es negocio”, reclamaban.Posteriormente, Héctor Guel, líder estudiantil, dijo aque se llegó a un acuerdo en los precios establecidos, por lo que se convino retomar labores este miércoles.Explicó que una cirugía de muela de juicio, que anteriormente costaba 350 pesos, se había elevado a mil pesos, pero después de negociar con el personal del plantel “logramos disminuirla a 500 pesos. Logramos un balance”, explicó.Antes del acuerdo, uno de los alumnos, que pidió omitir su nombre, dijo que “los estudiantes nos vemos afectados porque al final del semestre debemos cumplir cierto número de tratamientos y ver que todos estén pagados, cuando no son liquidados totalmente, nosotros los solventamos por la necesidad de pasar”.En la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) cerca de 200 alumnos tomaron las instalaciones de la institución para exigir que se otorgue el descuento del transporte urbano.Mencionó que decidieron tomar la universidad para exigir que el transporte urbano de la ciudad les dé el descuento de estudiantes, al igual que a los alumnos de otras universidades.Aseguró que ya se hicieron tres peticiones formales y no quieren que las solicitudes pasen desapercibidas nuevamente, ya que la primera se realizó hace 10 años y la última hace tres semanas, pero ninguna obtuvo una respuesta favorable. Agregar a favoritos uaz

utzac

universidad

paro