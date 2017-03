Protestan antorchistas en la presidencia municipal de Zacatecas David Castañeda

ZACATECAS.- Aproximadamente 200 integrantes del Movimiento Antorcha Campecina acudieron a las instalaciones de la presidencia municipal de Zacatecas, en forma de protesta contra el ayuntamiento porque aseguran, no se ha cumplido con los pagos de los apoyos de los programas sociales de los que son beneficiarios.Los inconformes pidieron hablar con la alcaldesa Judit Guerrero López, para arreglar el pago de los apoyos, y amenazaron con realizar un mitín con los integrantes si no se les atendía.Por lo que de inmediato el secretario de gobierno pidió una reunión en privado con una comitiva de los integrantes.En breve más información...

