Protestan con muro humano en la frontera

Los convocantes a la manifestación fueron los gobiernos de Chihuahua, del municipio de Ciudad Juárez y el federal, por lo que al lugar acudieron cientos de burócratas y estudiantes del sistema público del Colegio de Bachilleres.



A la cabeza de los manifestantes destacó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez; el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.



Antes, en la misma frontera Juárez-El Paso, se develó una estatua del papa Francisco viendo hacia Estados Unidos, justo donde el año pasado ofreció una misa en el bordo del Río Bravo.



Antes de la cadena humana, en Ciudad Juárez se llevó a cabo el Foro en Defensa del Interés Nacional, donde se presentó un documento sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, y se fijaron posiciones, “a fin de construir acuerdos en el contexto de las políticas proteccionistas y acciones discriminatorias anunciadas por Donald Trump”.



Entre los participantes estuvieron Denise Dresser, Norma Samaniego, Jorge Enrique Navarrete, José Woldenberg, Armando Ríos Piter, Jesús Silva Hérzog, Josefina Vázquez Mota, Carlos Tello, Enrique Provencio, David Ibarra Muñoz, Rolando Cordera, Mauricio de María y Campos, Jorge Castañeda, Martha Tagle Martínez, Guadalupe Acosta Naranjo, Juan Carlos Romero Hicks y Leonel Guzmán.



El grupo analizó el futuro de la relación diplomática entre ambos países y, entre algunos temas específicos, abordaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor el 1 de enero del año 1994.



Sobre la movilización de ayer, el gobernador de Chihuahua dijo a los presentes que “frente al intento del muro de Donald Trump, no nos podemos agachar”.



Aseguró que con la presencia en Ciudad Juárez de la cadena humana “hicimos patente que el valor de la amistad y de la unidad siempre está por encima de la hostilidad, y que frente a la política de odio, reafirmamos nuestros lazos con el pueblo de Estados Unidos; con este acto simbólico pero de enorme fuerza, hacemos patente que no permitiremos que nada ni nadie va a poder dividir el deseo de nuestros pueblos de ser una comunidad binacional.”



El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, aseguró que Juárez y El Paso, Texas, son una sola región, por lo que las ciudades hermanas están unidas como nunca.



Indicó que tanto los juarenses como los ciudadanos de todo el país se solidarizan con los connacionales que radican de manera ilegal en Norteamérica y que tuvieron que emigrar por diversos motivos, pero ahora viven terror por las estrategias que se emprenden.



El alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, señaló que para su ciudad es importante seguir trabajando con Juárez, pues entre ellas no existen diferencias; sin embargo, es necesario continuar, no solamente ahora que se presenta esta situación en su país.



Por su parte, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dijo que el evento denominado Unión por la Nación tuvo como propósito patentizar el acto simbólico de enorme fuerza frente a una contracultura que trata de separar y plantear la exclusión y valores del racismo.



Por su parte, el coordinador General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, Cuauh-

témoc Cárdenas, también participó en el evento donde pidió mantenerse firmes y unidos ante cualquier agresión, buscando unidad fuerte.



“Adelante compañeros, vamos a trabajar porque esta amistad se traduzca en mejoramiento de nuestros niveles de vida, mejoramiento y mayores oportunidades para los mexicanos, buscando colaboración fructífera entre dos pueblos amigos y que habrán de seguir juntos a lo largo de la historia”, expuso.

“UNO BUSCA LO MEJOR PARA LOS HIJOS EN EU” Josefina dice que prefiere vivir en California a donde llegó como turista y se quedó a vivir, porque ya su vida está hecha aquí y a su familia le sería muy difícil empezar de nuevo en México.



“Yo llegué con visa, estaba sólo visitando, y de pronto una conocida me dijo que si quería ayudarle a limpiar una casa y me iba a pagar; y de ese negocio se hizo sin proponérmelo un trabajo regular y pues años después seguimos aquí y francamente ya echámos raíces; con hijos nacidos en Estados Unidos ya no es tan fácil regresar”, platicó.



El mayor de sus hijos llegó con ella también con visa. A su esposo no fue tan difícil convencerlo de que los alcanzara.



“La idea era trabajar los dos y quedarnos nada más unos meses, cuando mucho un año, hacer unos ahorros y según lo que alcanzáramos a juntar ver qué planes podíamos tener”, explicó.



Josefina tenía un trabajo regular, pero con horas variables. Un día eran sólo dos horas y los más exigentes hasta doce horas.



Su esposo, a quien prefiere llamar Arturo, consiguió un trabajo más estable, pero de medio tiempo. Armaba marcos para cuadros.



Pronto la familia necesitó de un vehículo, especialmente por los horarios de Josefina, quien además había comenzado a estudiar inglés en clases para adultos.



El niño que llegó con ella ahora es un “soñador”, un beneficiario del programa de Acción Diferida (DACA), estudiante de medicina. Ahora tiene dos hermanitos.



“La vida de uno es buscar lo mejor para los hijos, y estar aquí no va a ser perfecto pero éste es el mundo de mis hijos; mientras que para nosotros está bien, es aceptable, para ellos es todo su mundo”, comentó Josefina.



Desde que Donald Trump ganó la elección, la familia ha guardado un poco de dinero cada semana como “fondo para un abogado, si lo necesitamos”.



Se sienten temerosos de que alguno de ellos pueda ser detenido y deportado rápidamente sin oportunidad de defenderse en un tribunal. La mayor preocupación es por los niños más pequeños, de nueve y once años.



La segunda mayor preocupación es por el costo de un abogado. Todo lo que han ahorrado serviría únicamente como enganche.



En California, donde se calcula que viven unos tres millones de indocumentados, puede haber cientos de miles de inmigrantes que comparten las preocupaciones de Arturo y Josefina.



El senador estatal Ben Hueso, de San Diego, presentó una propuesta de ley para que el estado se haga cargo de algunos gastos de representación legal de los indocumentados.



La propuesta SB6, que fue aprobada el miércoles en el comité de apropiaciones, concederá de parte del gobierno de California un fondo para financiar centros regionales en los que abogados federales de migración entrenen a sus colegas en organizaciones civiles y a los abogados de oficio sobre las leyes de migración en el país.



Con más de 700 detenciones en diversas ciudades la semana pasada, la SB6 se debate rápidamente en la legislatura de California y en los próximos días será votada en el Senado y luego en la Cámara baja.



En un caso similar, la ciudad de Los Ángeles destinó un fondo para financiar a organizaciones que instruyan a los indocumentados para prevenir que sean detenidos.



El jueves la bancada latina en el Congreso intentó fallidamente tener una audiencia con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).



