Protestan en Jerez contra el alza a la gasolina  

Los inconformes manifestaron que, como parte de la sociedad pensante, decidieron manifestarse, ya que no están de acuerdo con el costo del combustible y, aseguraron, continuarán con las acciones hasta que se destituya a los diputados o la presión sea tan fuerte que se cambie la política de gobierno.



Efraín García y Carlos Andrés Flores fueron quienes realizaron la convocatoria, pues aseguran están hartos de tantas injusticias corrupción y no desean que se den más gasolinazos en el país.



El grupo que inicialmente fue de 5 personas se fue nutriendo al transcurrir los minutos, pero algunos se retiraron, ya que en dicha gasolinera no se contaba con combustible, por lo que indicaron que retomarían sus acciones por la noche donde se identificaran con camisas de color blanco.



Los manifestantes no obstruyeron ni bloquearon los accesos únicamente permanecieron a la entrada con cartulinas que contenían consignas en contra del persigo de la gasolina.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Ciudadanos que fueron convocados mediante las redes sociales se reunieron al mediodía frente a la gasolinera Servicio Islo para protestar por el alza de la gasolina.

