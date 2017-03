Protestan en Jerez por la pérdida del Fortaseg Silvia Vanegas

svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Alrededor de 70 elementos de la policía de Jerez, realizan un paro en protesta porque les suspendieron el subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).El Fortaseg es el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y es un subsidio que se le da a los municipios, con este recurso se cubren acciones como la evaluación de control de confianza, capacitación, equipo, etc.Los elementos están en espera de que el presidente municipal Fernando Enrique Uc Jacobo, les explique a que programa podrán acceder, ahora que ya no se cuenta con el dicho programa.Según fuentes, el programa se perdió debido a que el exdirector de Seguridad Pública no envió la documentación correspondiente a tiempo.

