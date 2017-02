Protestan nigerianos contra pobreza, corrupción y mal desempeño de su presidente AP

"Los nigerianos estamos hartos de este gobierno ausente", declaró uno de los manifestantes, Omoyele Sowore. Los precios de los alimentos y otros bienes se han disparado ante la caída de los precios internacionales del petróleo, de los que el gobierno depende, y por la devaluación de la moneda debido a una escasez masiva de divisas.



Pese a que Buhari prometió luchar contra la corrupción endémica durante su campaña, su gobierno no ha llevado a la justicia con éxito a ninguna persona de alto perfil.



Un portavoz de Buhari dijo que el presidente alargará sus vacaciones en Londres para completar unos exámenes médicos no especificados. Los analistas de riesgo de Songhai Advisory dicen que la extensión indefinida atiza las sospechas sobre la capacidad de gobernar del presidente de 74 años y crea inseguridad económica y política.



