Protestan zacatecanos contra los gasolinazos

(David Castañeda)



En Fresnillo también se manifestaron. (Marcela Espino)



El gobernador Alejandro Tello destacó el ejemplo de los zacatecanos que alzaron la voz sin incurrir en actos vandálicos o fuera de la ley.



De forma pacífica, pero con mucho descontento desde las 9:30 de la mañana empezaron a reunirse las primeras personas alrededor de la máquina 30-30, tal y como se había programado.



Una hora después, cuando se reunió un contingente de aproximadamente 500 personas entre hombres mujeres, adultos, jóvenes y menores, empezaron su caminata con pancartas y consignas. En el camino, no se demoró mucho en irse sumando la gente para gritar en contra del Gobierno Federal, estatal e incluso municipal.



Como parte de la manifestación se hicieron presentes integrantes de la organización Despertar Ciudadano, jóvenes de la Federación de Estudiantes, integrantes del Barzón, pobladores de la comunidad Salaverna, docentes, militantes de Morena, así como otros personajes de la política local.



Además del incremento del costo de la gasolina, los manifestantes se pronunciaron en contra de las reformas estructurales, de los desalojos para favorecer la explotación minera y de los impuestos aprobados a nivel estatal.



Aunque la puerta del Palacio de Gobierno estaba resguardada por elementos de la Policía Estatal, en realidad la intención de los manifestantes fue llegar hasta las afueras del Congreso del Estado, cuyo recinto estaba cerrado y sin vigilancia.



Al concluir la marcha el número de seguidores disminuyó, sin embargo algunos se mantuvieron en la protesta. Citaron nuevamente a protestar este lunes próximo a las 9 de la mañana.



Tranquilidad

El gobernador Alejandro Tello reconoció la civilidad y madurez mostradas por la ciudadanía zacatecana durante la protesta, ya que se privilegió la paz social y la tranquilidad.



Aseguró que durante su gestión estará plenamente garantizado el derecho a la libre manifestación de los ciudadanos.



En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo destacó la civilidad de la sociedad zacatecana para hacer pública su postura con absoluto respeto a la legalidad; así como la actuación de las corporaciones de seguridad que, en todo momento, fueron garantes del orden y respetuosas de los derechos humanos.



“En Zacatecas tenemos una sociedad madura, consciente de que la ilegalidad no lleva a nada, porque, por encima de todo, quienes queremos a esta tierra deseamos que prevalezca la paz y debemos trabajar juntos en una sola dirección en los temas que son prioridad para nuestra entidad”, dijo.



Hizo mención del Decreto de Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas que dispuso en la entidad como muestra de voluntad y sensibilidad, sobre todo para apoyar la economía de los contribuyentes zacatecanos.



Dicho decreto garantiza que en Zacatecas, de enero a marzo, las placas y la tenencia de 2017 son gratis para personas físicas. Además, establece descuentos sobre el derecho de control vehicular (antes refrendo) del 30% en enero, 20 en febrero y 10 en marzo.



Piden alternativas

La organización Cabildo Ciudadano hizo un llamado a establecer diálogo con la autoridad, buscar alternativas de consumo de energía y revertir los incrementos.



Las diez organizaciones que conforman la agrupación se unieron en una sola postura ante los incrementos propuestos por el gobierno, manifestando su inconformidad y respaldando las manifestaciones que estén en el marco de respeto a terceras personas.



Y como agrupación estarán a la expectativa de que las autoridades sean sensibles ante el reclamo de la mayoría de las personas.



Más protestas en municipios

En Jerez, Enrique Muñoz Delgado, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se reunió este sábado con el grupo de manifestantes que desde el miércoles tienen tomada la oficina de Recaudación de Rentas de la Sefin en Jerez, para solicitarles se reanuden las actividades en las oficinas.



El funcionario que fue acompañado por Eduardo López Mireles, recaudador de rentas del ayuntamiento, dio a conocer el decreto gubernativo de estímulos fiscales y facilidades administrativas, que se publicó el 31 de diciembre en el que se ofrece a los impuestos un descuento adicional al derecho vehicular.



Reconoció que existen nuevos impuestos aprobados por la legislatura como el de infraestructura, pero aseguró que este tiene un destino que es para carreteras, baches, escuelas y centros de Salud y el de la, universidad, será para el saneamiento financiero.



Afirmó que quienes pagaron el lunes y se les cobró por error el impuesto de la universidad aplicado a la tenencia les será devuelto, y les pidió que respeten el derecho a trabajar que tienen sus compañeros.

Los inconformes aseguraron que no se retirarían, ya que “sabemos que el desfalco del Estado tiene nombre, y existen personas que metieron a la UAZ en la situación en la que se encuentra”.



En Fresnillo, ciudadanos inconformes por el aumento al precio de los combustibles también protestaron por el centro de la ciudad, al igual que un grupo de barzonistas en Río Grande, que bloquearon por algunos momentos en boulevard Eva Sámano y un tramo de la carretera federal 54.



Con información de Silvia Vanegas, Susana Rodríguez, Marcela Espino y Alejandro Castañeda.



