Protestas en 30 estados; no habrá marcha atrás: Hacienda

En la mayor parte del país hubo manifestaciones, bloqueos carreteros y de trenes, tomas de instalaciones de Pemex, casetas y gasolinerías, vandalismo y enfrentamientos por el alza en las gasolinas



A dos días de la entrada en vigor de los nuevos precios de los combustibles se reportaron tomas carreteras, de vías de tren, de instalaciones de Pemex, gasolinerías y oficinas de gobierno. También hubo vandalismo, saqueo y enfrentamientos con la policía.



Entre los bloqueos destacaron por su duración la México-Toluca, México-Laredo y la antigua carretera México-Querétaro.



En Guadalajara, Jalisco, manifestantes contra el alza se enfrentaron con policías. En Tapachula, Chiapas, un grupo de personas –algunas embozadas– vandalizó y saqueó una estación de servicio. Tanto en Veracruz como en Morelos fueron tomadas instalaciones de almacenaje de combustible.



En Aguascalientes, un grupo de inconformes ingresó al Palacio de Gobierno de la capital estatal lanzando consignas. En las ciudades de Irapuato y León, en Guanajuato, hubo manifestaciones multitudinarias contra el alza en el precio de los combustibles.



En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad confirmó que habrá un aumento en las tarifas del transporte público, derivado de las gasolinas.



En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que no habrá marcha atrás a los ajustes de precios. “No se trata de un alza en impuestos, sino que se debe a un aumento en los precios internacionales de los combustibles”, explicó el subsecretario Miguel Messmacher.



PROTESTAN EN 30 ESTADOS POR ALZA A LAS GASOLINAS Ciudadanos de 30 entidades del país realizaron diversas manifestaciones de protesta contra el alza a las gasolinas, que incluyeron bloqueos a carreteras, marchas, tomas simbólicas de dependencias públicas, clausura de estaciones de servicio, levantamiento de firmas, quema de tractores y vandalismo.



Las acciones de protesta escalaron en intensidad y número de participantes respecto del domingo, cuando entró en vigor el incremento al precio de los combustibles.



Un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, saqueó una estación de servicio en la entrada principal a Tapachula, Chiapas. Los inconformes llegaron a la estación Macal a protestar, pero algunos empezaron a robar productos y derribaron estantes. No hay detenidos.



En la Ciudad de México policías de la SSP detuvieron a seis personas por ataques a las vías de comunicación en inmediaciones de una gasolinería ubicada en la colonia Puebla, delegación Venustiano Carranza, a quienes se les encontraron petardos.



Mientras que en Aguascalientes, un numeroso grupo de inconformes irrumpió violentamente en el Palacio de Gobierno, resguardado por personal de seguridad, que no pudo detenerlos.



Al cierre de esta edición, sólo en San Luis Potosí y Baja California Sur no había reportes de alguna protesta.

CINCO HORAS Uno de los bloqueos más intensos se realizó por más de cinco horas en la carretera México-Toluca, a la altura de Amomolulco, Lerma, el cual concluyó con un desalojo de la Policía Federal que dejó cinco detenidos. Las filas medían más de diez kilómetros en ambos sentidos.



En el Estado de México hubo más bloqueos en San Juan Teotihuacan, Texcoco-Lechería, así como tomas de gasolinerías en Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.



En Morelos los manifestantes tomaron la planta de almacenamiento de Pemex de Cuernavaca. Transportistas exigieron diálogo para crear subsidios y no subir el pasaje.



Una decena de bloqueos y protestas contra el alza a las gasolinas se realizó en Hidalgo. Las de mayor impacto fueron sobre la carretera federal México-Laredo y la antigua carretera México-Querétaro, porque se impidió la circulación por varias horas. Otros bloqueos ocurrieron en Huimilpan, Amealco y San Juan del Río, Querétaro; en Puebla los transportistas bloquearon tres carreteras.



En Yucatán unas 80 unidades pesadas, de una asociación de transportistas, permanecieron casi todo el día al lado de la carretera que bloquearon por casi una hora.



En Irapuato, Guanajuato, unos 120 campesinos bloquearon por varias horas la carretera federal que va a Pénjamo, Michoacán. Y en León se efectuó una multitudinaria marcha.

QUEMAN TRACTOR En Río Grande, Zacatecas un grupo de El Barzón Zacatecano y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala tomaron la carretera 45 para manifestarse contra este aumento, donde quemaron un tractor, porque los insumos aumentan a diferencia del pago por las cosechas.



También en Guadalajara, Jalisco, hubo una marcha. Una caravana de 80 vehículos, empujados por sus dueños en protesta, iba a la retaguardia de unas 150 personas. Hubo cinco detenidos, entre ellos menores de edad.



Otra marcha multitudinaria se realizó en Veracruz, donde además tomaron simbólicamente el Sardinero, donde Pemex almacena combustible.



También en Nayarit los ciudadanos salieron a marchar en Santiago Ixcuintla y Acaponeta por la mañana, y en Tepic, por la tarde.



En Colima los manifestantes tomaron las oficinas del SAT, mientras que en Chihuahua campesinos, maestros y ciudadanos estrangularon carreteras y bloquearon las vías del tren, las plantas de Pemex y las casetas de todo el estado.



En Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes se apostaron en el puente internacional Juárez-Lincoln con carteles de protesta recababan firmas.



En Tabasco, Tijuana, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo los ciudadanos también salieron en grupos a protestar o a tomar estaciones de servicio.

“NO HABRÁ MARCHA ATRÁS” El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, descartó dar marcha atrás a la nueva política de precios de las gasolinas y más estímulos fiscales a los consumidores, al afirmar que ya entró en vigor y que el gobierno no debe apoyar el consumo de combustibles fósiles.



Ante corresponsales extranjeros, reconoció que el incremento a los precios de las gasolinas es una medida impopular que genera malestar social, pero defendió el ajuste con el argumento de que éste es una consecuencia del aumento de los precios internacionales del petróleo, no del impuesto aplicado en México.



Explicó que los precios de las gasolinas al consumidor final deben reflejar el costo de producción, entre ellos el de los insumos, para evitar distorsiones y rezagos, como el que generó el sistema de bandas, y luego aumentos abruptos, como el de enero.



Detalló que el sistema de bandas que se implementó el año pasado para que los precios domésticos de las gasolinas se movieran hacia arriba o abajo en línea con sus referencias internacionales, pero topados a 3.0%, propició un rezago y, en consecuencia, un ajuste mayor a partir de 2017.



Dijo que no se otorgarán estímulos fiscales adicionales a los que ya se otorgan a algunos sectores para disminuir el impacto del alza en los precios de las gasolinas, pero hizo notar que varios de los que están en marcha son importantes.



Destacó, por ejemplo, los programas de apoyo a los pobres, que se ajustarán automáticamente en caso de que el incremento a los precios de las gasolinas genere presiones inflacionarias.

CON DIÁLOGO SE LOGRÓ LIBERAR BLOQUEOS: PF En las últimas 48 horas, personas incoformes con el aumento al precio de las gasolinas realizaron 22 bloqueos y manifestaciones en carreteras federales de los estados de México, Querétaro Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Zacatecas y Veracruz.



En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que, una vez que se dialogó con los inconformes, se lograron liberar las siguientes vialidades: La carretera México-Toluca.

La autopista Gómez Palacio-Jiménez, en el tramo Entronque Bermejillo- Corralitos, Caseta Savalza.

La carretera Lechería–Chamapa, tramo Lechería- Presa Madin.

La carretera 2030 Paso del Toro-Acayucan (Veracruz).

La carretera 140 San Hipólito-Xalapa.

También la carretera 40 Acapulco-Zihuatanejo.

El Camino Nacional 1630 Mexicali-Tijuana, tramo La Cuesta-Tijuana.

La carretera 115 Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, tramo Santa Bárbara-Amecameca.

La carretera 37 Carapan- Playa Azul, tramo Carapan-Uruapan.

La carretera México-Pachuca.

La carretera 200 Tapanatepec-Talismán, tramo Tapachula-Arriaga.

La carretera 510 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo La Ventosa-Tehuantepec.

La carretera 142 Texcoco-Ecatepec.

La autopista México–Cuernavaca.

La carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz.

La autopista México– Puebla.

La carretera (16) Chihuahua-Madera, tramo Santa Isabel-Cuauhtémoc.

La carretera (1110) Irapuato-Zapotlanejo, mismo tramo.

La carretera (1110) Irapuato-Zapotlanejo, tramo Pénjamo- La Piedad.

La carretera (1210) La Noria–Acámbaro.

La carretera (1130) Jiménez-Delicias, mismo tramo.

La autopista 45D Cd Juárez-Villa Ahumada, tramo El Sueco-Villa Ahumada.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Policía Federal informó que, en una de las manifestaciones, fue necesaria la presencia del comisionado general de la Policía Federal, para hablar con los manifestantes. Esto fue en el bloqueo a la México-Toluca, donde tuvo que aplicarse un operativo de desalojo.

EL PRD PROPONE UN PERIODO EXTRA Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado, planteará un periodo extraordinario para que se modifique la Ley de Ingresos con el objetivo de que bajen los costos de las gasolinas y el diesel, y con ello evitar una escalada de precios en otros productos y servicios; mientras que los diputados del PAN insistirán en que se reduzca 50% el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles.



EL senador perredista comentó a Excélsior que otros legisladores están en la posición de presionar para que este mes se abra un periodo extraordinario y se revise la Ley de Ingresos, pues se espera que ante el gasolinazo se radicalicen las protestas en el país.



Precisó que una parte fundamental de revisión es el IEPS en combustibles, además de analizar si aún es tiempo de dar marcha atrás a la liberalización del precio de la gasolina.



El perredista apeló a la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios en ambas cámaras, ante el reclamo social.



a BAJAR IMPUESTOS



Diputados del PAN insistirán en que baje 50% el IEPS en combustibles.



Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, consideró que los gasolinazos no son por la Reforma Energética, sino por la Fiscal, por lo que se buscará reducir el IEPS para combustibles a la mitad, lo que han propuesto los panistas desde abril pasado.



“Todos debemos aclarar que es la Reforma Fiscal y no la Energética la que impone impuestos especiales a la gasolina y, por lo tanto, un costo adicional.



“Recordar que Acción Nacional expresó en su momento su total rechazo y votó en contra de la tóxica Reforma Fiscal, porque en un contexto de bajo crecimiento económico, poca inversión y consumo interno insuficiente afectaría el precio de los productos y el ingreso real de muchos ciudadanos; hoy lamentablemente este escenario lo estamos viendo”.



Mientras tanto, el presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños, exigió al gobierno federal revisar el tema, pues la ciudadanía tiene razón en estar molesta y las formas de protesta son consecuencia de una política fiscal “abiertamente insensible que no estimula la economía”.



Opinó que el gobierno debe evitar una espiral inflacionaria, en la cual los precios de muchos artículos se podrían elevar sin control.



El diputado panista se pronunció por diseñar una estrategia que atenúe el aumento súbito en el precio de gasolinas porque la situación “podría tornarse más difícil”.

MEADE: NO ES POSIBLE BAJAR MÁS EL IEPS GASOLINERO El impuesto aplicado a las gasolinas disminuyó en 2017 respecto de su nivel de 2016 con cargo al gobierno federal, el cual absorbió parte del incremento real al precio de los combustibles, explicó José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda.



Advirtió que una disminución mayor del IEPS gasolinero para mantener los precios en niveles de 2016 no es posible, porque tendría un costo de más de 200 mil millones de pesos para las finanzas públicas, que habría que compensar con más deuda, más impuestos o un recorte adicional al gasto.



En entrevista radiofónica explicó que el precio de las gasolinas tiene cuatro componentes, que son: costos del petróleo, costos de la logística, margen e impuestos, de los cuales, en los tres primeros hubo incrementos, y en el cuarto una disminución.



“De esos componentes el único que bajó es el del impuesto, donde se hizo un esfuerzo por acomodar parte del incremento contra una reducción en el impuesto, pero haber ido más lejos ya implicaba un reto de finanzas públicas que tenía que haberse expresado o en más deuda o en más impuestos o en más recorte”.



Sostuvo que el estado actual de las finanzas públicas no permite mantener los precios de las gasolinas artificialmente bajos, como se hizo en la administración anterior, hasta el grado de generar subsidios que alcanzaron niveles equivalentes a siete puntos del PIB.



Explicó que esos recursos equivalentes a siete puntos del PIB podrían haberse reflejado en menor deuda o en mayor inversión; de ahí la importancia de que los precios del petróleo ya no se mantengan artificialmente bajos y en lo sucesivo reflejen todos sus costos.



Expuso que cuando se decidió subsidiar las gasolinas se tenía capacidad de generar ingresos excedentes, porque la diferencia entre el precio del petróleo y el del presupuesto llegó a ser de 35 dólares arriba.



Meade descartó así la posibilidad de reducir más el IEPS gasolinero, como demandó ayer Coparmex.



FALLO LOGÍSTICO



Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), atribuyó la escasez de combustibles a dos factores: primero, al cierre de ciertas refinerías en el país, y segundo a un problema de logística de Pemex para distribuir la gasolina importada, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen.



protestas

gasolinazo 2017

méxico

manifestaciones