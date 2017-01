Protestas ponen en riesgo el suministro de gasolina: ​Pemex AP

Los manifestantes han bloqueado carreteras, terminales de distribución y estaciones de venta de gasolina desde que se incrementaron los precios hasta 20% durante el fin de semana como parte de un plan de liberalización del precio.



Pemex señaló que si continúan los bloqueos y ataques, el suministro de gasolina y diesel para los consumidores se verá gravemente afectado.



La compañía dijo que algunos políticos y grupos de activistas han alentado a los manifestantes a "detener y agredir" a conductores de camiones cisterna en terminales de distribución.



Pemex agregó que condena esos actos de violencia que han ocasionado daños en varias gasolineras.



Los manifestantes quieren que el gobierno reduzca los impuestos federales que representan aproximadamente un 25% del precio de la gasolina.



Pemex exhorta a evitar bloqueos en gasolineras y retención de pipas

Petróleos Mexicanos (Pemex) exhorta a las organizaciones civiles y políticas a no realizar bloqueos en las terminales de almacenamiento y despacho (TAD) para que se puedan cumplir sus compromisos de abasto de combustible.



A través de un comunicado, Pemex hace un llamado para que paren las movilizaciones en gasolineras del país.



Petróleos Mexicanos hace un llamado a las organizaciones civiles y políticas que promueven los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho (TAD), y a detener y agredir a los trabajadores de las pipas a suspender estas acciones.



De continuar estos bloqueos y agresiones, el suministro de gasolinas y diésel a la población se verá seriamente afectado”, señala el documento.



Agrega que se mantiene el compromiso para garantizar el abasto de gasolinas y solicita a las autoridades locales intervenir para que la distribución y suministro de combustibles pueda realizarse con normalidad.



Pemex está comprometido a garantizar el abasto, pero no puede poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Por ello, exhorta a las autoridades locales a intervenir a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan llevarse a cabo con normalidad”, precisa.



