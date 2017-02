Próximos ‘gasolinazos’ no serán ‘significativos’: CRE Excélsior

El funcionario que preside la CRE dijo que ‘según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 11de febrero habrá otro ajuste a los precios; posteriormente, Hacienda aplicará un nuevo métodopara calcular los precios’ de los combustibles. ‘En esta nueva fórmula se contarán los costos de logística, las variaciones en precios del petróleo’. Y en el tipo de cambio, la compra-venta del bien, el valor de las divisas, los márgenes de precios para destinarlo a distribuidores. A partir del 18 de este mes se calculará el precio a nivel diario. La Comisión Reguladora de Energía publicará los precios correspondientes en cada periodo. Asesoramos a la (SHCP) en el estudio de la logística”.

Aclaró que la fórmula la aplica únicamente ‘Hacienda, en virtud de sus facultades. Ésta comparará, dependiendo de las fuerzas del mercado; es decir, de la oferta y la demanda. Iniciaremos el 30 de marzo por Sonora y Baja California; después, el 15 de junio, en los demás estados fronterizos; y, en diciembre, ya se estará aplicando’ el análisis ‘en Yucarán’. Todo conforme a la demanda. Los precios de la SHCP darán tendencias favorables. Importamos entre el 60 y 70 por ciento de la gasolina que consumimos. La logística toma su tiempo, y su precio. El traslado no es demasiando, ya que de ese 60 por ciento exportado, el 80 por ciento viene de Estados Unidos. Lo demás viene de la Unión Europea”.

Dijo que analizamos ‘el transporte por tren: tardaría unas horas y no días, gracias a lo cercano de la ruta. A nivel nacional, tenemos almacenamiento para tres días de consumo y, constantemente, hay un esfuerzo para incrementar la capacidad misma, para enfrentar algún problema de clima u operativo’.



