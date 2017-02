Publican software capaz de hackear cualquier iPhone Excélsior

El hacker, apodado Backdoorz, publicó en el sitio Pastebin, algunas partes del código necesario para extraer mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes y más información para dispositivos Android, Blackberry y algunos con iOS.



Sabemos que la información a la que accedieron contiene información básica de contactos de usuarios registrados para alertas o notificaciones de productos de Cellebrite, y las contraseñas de algunos usuarios que no han migrado al nuevo sistema. A la fecha, la compañía no sabe de algún riesgo para los clientes como resultado del incidente, sin embargo, se recomienda a los usuario de las cuentas de my.Cellebrite que cambien sus contraseñas’, escribió la compañía en su página.



A pesar de este comunicado de prensa, el hacker asegura que reveló una parte del código porque ‘este tipo de herramientas eventualmente encontrarán la forma de ser publicadas’.



En 2015, Syed Farook abrió fuego en el Centro Regional de Asuntos Interiores en San Bernardino, California, donde asesinó a 15 personas. Después de esto, el FBI pidió a Apple que desbloqueara un iPhone 5C, a lo que la compañía se negó ya que iba en contra de los contratos de confidencialidad y seguridad para los usuarios.



