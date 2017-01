Puebla, primer estado con declaraciones patrimoniales por internet Excélsior

El programa 'Declaranet Plus' fue inaugurado por la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle; será proceso obligatorio



Este convenio de colaboración sienta las bases para el uso del sistema que permite llevar un control sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios a través de internet, además de homologar los formatos locales a los federales; por medio de la cuenta oficial de la SFP, @SFP_mx, aclaró que las medidas se adecuarán a los servidores públicos. Aplaudo al gobierno del estado por esta acción de implementar el presente mecanismo dentro de la política de combate a la corrupción y conflicto de intereses. Es la primera entidad federativa en desarrollar este sistema en los tres poderes locales y organismos autónomos”, celebró la ex procuradora General de la República (PGR).

En su mensaje, el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, destacó que fortalecer el combate a la corrupción es tarea de cada entidad y recordó que Puebla, por tercer año consecutivo, recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) como el estado con mayor transparencia presupuestal.



Asimismo, informó que el ‘Declaranet Plus’, será obligatorio para servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la finalidad de brindar mayor confianza a los ciudadanos: ‘es responsabilidad del gobierno tener este tipo de esquemas de rendición de cuentas parejas para todos los funcionarios y que no sea optativo sino’ un requisito necesario.



