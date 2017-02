Pueblos Mágicos de Zacatecas logran mantener su nombramiento Redacción

Este lunes el mandatario estatal inauguró el Primero Foro Regional de Análisis y Discusión del Programa Pueblos Mágicos a 16 Años de su Implementación, Diagnóstico y Retos del Futuro, cuyo objetivo es emitir la carta Zacatecas de Pueblos Mágicos, mediante la cual se detecten las problemáticas, fortalezas y necesidades de esas regiones, a fin de impulsar su consolidación.



En el Teatro Hinojosa de Jerez, donde se congregaron autoridades de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, el gobernador Tello externó su voluntad de invertirle al turismo en Zacatecas en todos los ámbitos, a fin de que ante la coyuntura mundial, los jóvenes zacatecanos se queden en la entidad y no tengan que buscar oportunidades fuera.



Durante los trabajos del Foro Regional, además de generarse la Carta Zacatecas, se buscará detonar la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2018, en el entendido que para las autoridades de todos los niveles, dicho programa ha sido acertado y se debe reforzar.



Alejandro Tello detalló que gracias a los cinco pueblos mágicos de la entidad (Jerez, Teúl de González Ortega, Pinos, Nochistlán y Sombrerete), el estado ha podido acceder a fondos federales para el rescate de imagen urbana, retiro de cables de luz, conservación y preservación de monumentos y otras acciones que garantizarán la permanencia de los pueblos en el programa federal.



El mandatario aprovechó para agradecer al Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), la Secretaría de Turismo federal, la academia y las múltiples autoridades de todos los niveles por apostarle a la fortaleza del turismo local, regional y nacional.



En representación del Secretario Federal de Turismo, Enrique de la Madrid, acudió a Jerez Ángel Díaz Rebolledo, quien habló de la necesidad de llevar a los Pueblos Mágicos del país a un camino de consolidación y maduración, en el entendido que a 16 años del programa, hay experiencias muy exitosas y crecimiento económico de la región endógeno y una muestra es San Cristóbal de las Casas en Chiapas.



Por su parte, Fidel Álvarez González, rector del Instituto Universitario de Posgrados de Alta Dirección, explicó que durante los trabajos del Foro Regional realizado en Jerez se impartirán conferencias a cargo de especialistas y estudiosos del tema pueblos mágicos, todos de instituciones como la Universidad Autónoma de Colima, la Universidad Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Universidad Autónoma de Aguascalientes y otras.



El objetivo, dijo, será elaborar una agenda de problemáticas de los pueblos mágicos, a fin de atenderla y, sobre todo, detonar un Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2018 para pronunciarse con un rumbo nuevo hacia el país en materia turística.



Se informó que actualmente hay en el país 111 sitios dentro de la denominación de Pueblos Mágicos y 14 están en proceso de perder su estatus.



Respecto de los cinco Pueblos Mágicos de Zacatecas, la derrama económica durante 2016 se destacó de la siguiente manera: Jerez, 67.70 millones de pesos; Sombrerete, 25.49 millones de pesos; Teúl de González Ortega, 3.94 millones de pesos; Pinos, 5.54 millones de pesos, y Nochistlán 8.16 millones de pesos.



Al evento también acudieron los diputados federales, Benjamín Medrano Quezada y Francisco Escobedo Villegas, el Secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto, así como algunos presidentes municipales, según informó un comunicado.



