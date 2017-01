Puentes peatonales no son usados al 100 por ciento Karina Navarrete

Entre los puntos más peligrosos y en el que parte de la ciudadanía no hace conciencia del uso de los puentes se pueden mencionar el Boulevard a la altura de la Central de abastos que por decir de algunos usuarios “en ocasiones no es tan difícil pasar corriendo por la parte de la avenida, en vez de ocupar el puente”.



Sobre la misma periferia se encuentran casos similares, como es el caso de la intersección de la avenida González Ortega y cerca de las instalaciones de Megacable, donde a pocos metros se encuentran puentes peatonales.



En algunos de los casos además de tener cerca puentes y semáforos las personas prefieren esperar a que dejen de pasar carros o “sortearlos”, para llegar al otro lado de la calle.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- A pesar de existir puentes para peatones en diversos puntos estratégicos de la ciudad, algunas personas prefieren pasar corriendo o esquivando carros.

