Puerto Rico rechaza recortes a universidad pública

En protesta contra los recortes propuestos, al menos 10 funcionarios universitarios de alto rango presentaron sus renuncias, en medio de las advertencias de que esa medida podría afectar la calidad de la educación y derivar en el despido de profesores a los que ya se les han negado periodos sabáticos y aumentos salariales.



Roselló dijo en una carta dirigida a la junta de control que la Universidad de Puerto Rico no puede tener recortes adicionales porque su presupuesto ya fue reducido en 348 millones de dólares los últimos dos años.



El gobernador propuso que los recortes presupuestarios a la universidad sean reducidos a 241 millones de dólares y se apliquen en 2021.



"Tener acceso a la educación superior es un elemento crucial para fomentar el desarrollo económico y social", escribió.



Roselló informó que él podría generar más ingresos para la universidad si las agencias de gobierno contratan profesores que capaciten a maestros y otros empleados de gobierno.



El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo el lunes en conferencia de prensa que los municipios ya tienen contratos con compañías privadas que proveen ese servicio, así que no sería una carga financiera extra para ellas.



El sistema de la universidad tiene un total de 11 planteles con más de 50.000 estudiantes.



La junta que supervisa las finanzas de la isla no hizo de momento declaraciones sobre la carta de Roselló.



Los recortes propuestos han sido punto de fricción mientras Puerto Rico busca reestructurar su deuda pública de unos 70.000 millones de dólares en medio de una crisis económica que ha durado una década.



La junta aprobó en fecha reciente un plan fiscal a 10 años que prevé recortes multimillonarios y alzas en algunos servicios con la finalidad de que contribuyan a estabilizar la economía de la isla, que es territorio de Estados Unidos.



