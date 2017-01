Pumas busca romper ayuno de triunfos en casa de Chivas AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En el primer torneo con Juan Francisco Palencia como su técnico, los universitarios lograron meterse a la liguilla, donde cayeron ante Tigres. (Cortesía)



Los universitarios, que el torneo pasado fueron eliminados en la primera ronda de la liguilla por el eventual campeón Tigres, no salen con el puño en alto de Guadalajara desde 1982, una racha que incluye tres derrotas en fila en sus últimas al estadio de Chivas.

"Sé lo que representa el partido, pero sé que en México cualquier equipo es complicado. Si me toca jugar ante Chivas quiero estar a la altura", declaró el chileno Nicolás Castillo, uno de los refuerzos de Pumas para el Clausura. "Vengo a aportar lo más que pueda, estoy en condiciones para jugar".

En el primer torneo con Juan Francisco Palencia como su técnico, los universitarios lograron meterse a la liguilla, donde cayeron ante Tigres.



Chivas, que sufrió la misma suerte al ser eliminado en cuartos de final por el América, logró reforzarse con el fichaje de Rodolfo Pizarro, uno de los volantes jóvenes más talentosos en el país. "Rodolfo se está adaptando bien y entre todos tenemos que ayudarlo para que pueda rendir", dijo el entrenador argentino del "Rebaño Sagrado", Matías Almeyda. "A nosotros nos interesa arrancar el torneo con el pie derecho, ganando en casa y estamos preparando todo para llegar de la mejor manera".

El partido será el sábado por la noche en el estadio Chivas.



Ese mismo día, un renovado Cruz Azul buscará dar el primer paso para romper una racha de cinco torneos sin clasificar a la liguilla cuando reciba a Necaxa.



La "Máquina", que nunca había estado ausente tanto tiempo de la pelea por un campeonato, abrió la cartera este torneo para fichar al ecuatoriano Ángel Mena, al argentino Gabriel Peñalba, al chileno Martín Rodríguez y al uruguayo Martín Cuateruccio.



Además, el equipo ahora será dirigido por el español "Paco" Jémez —que asume el timón en relevo de Tomás Boy, cesado poco antes de terminar el Apertura 2016.



"Queremos que este equipo sea la representación de un equipo grande y que se manifieste como tal en la cancha y que brinde más satisfacciones que decepciones", dijo el presidente deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre. "La plantilla de Cruz Azul será una de las primeras cuatro del fútbol mexicano".



Necaxa, que ascendió a la máxima categoría el verano pasado, fue una de las sensaciones la temporada pasada y se clasificó hasta semifinales.



El partido es el sábado por la tarde en el estadio Azul de la capital.



En otros encuentros: Morelia-Tijuana, Tigres-Santos, León-Pachuca, Toluca-Atlas y Puebla-Monterrey.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas procurará romper un ayuno de más de tres décadas sin ganar en Guadalajara, cuando visite a un reforzado Chivas en el choque más prometedor por la primera fecha del Clausura 2017, que arranca el viernes con la visita del Querétaro al Veracruz.Los universitarios, que el torneo pasado fueron eliminados en la primera ronda de la liguilla por el eventual campeón Tigres, no salen con el puño en alto de Guadalajara desde 1982, una racha que incluye tres derrotas en fila en sus últimas al estadio de Chivas.En el primer torneo con Juan Francisco Palencia como su técnico, los universitarios lograron meterse a la liguilla, donde cayeron ante Tigres.Chivas, que sufrió la misma suerte al ser eliminado en cuartos de final por el América, logró reforzarse con el fichaje de Rodolfo Pizarro, uno de los volantes jóvenes más talentosos en el país.El partido será el sábado por la noche en el estadio Chivas.Ese mismo día, un renovado Cruz Azul buscará dar el primer paso para romper una racha de cinco torneos sin clasificar a la liguilla cuando reciba a Necaxa.La "Máquina", que nunca había estado ausente tanto tiempo de la pelea por un campeonato, abrió la cartera este torneo para fichar al ecuatoriano Ángel Mena, al argentino Gabriel Peñalba, al chileno Martín Rodríguez y al uruguayo Martín Cuateruccio.Además, el equipo ahora será dirigido por el español "Paco" Jémez —que asume el timón en relevo de Tomás Boy, cesado poco antes de terminar el Apertura 2016."Queremos que este equipo sea la representación de un equipo grande y que se manifieste como tal en la cancha y que brinde más satisfacciones que decepciones", dijo el presidente deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre. "La plantilla de Cruz Azul será una de las primeras cuatro del fútbol mexicano".Necaxa, que ascendió a la máxima categoría el verano pasado, fue una de las sensaciones la temporada pasada y se clasificó hasta semifinales.El partido es el sábado por la tarde en el estadio Azul de la capital.En otros encuentros: Morelia-Tijuana, Tigres-Santos, León-Pachuca, Toluca-Atlas y Puebla-Monterrey. Agregar a favoritos pumas

triunfos

chivas

futbol mexicano

cruz azul