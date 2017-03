Pyongyang culpa a EEUU y Corea del Sur de ataque en Malasia AP

El viceembajador norcoreano ante Naciones Unidas, Kim In Ryong, dijo en una conferencia de prensa el lunes que "de principio a fin, este caso es el resultado de movimientos temerarios de las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur", quien, agregó, están intentando mancillar la imagen de Corea del Norte y derribar su sistema social.



Según las autoridades malasias, el hermano por parte de padre de Kim Jong Un fue asesinado el 13 de febrero después de que dos mujeres le restregaron por la cara agente nervioso VX, una sustancia prohibida, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Corea del Norte — que según muchos estaría detrás del ataque — rechaza esas conclusiones.



El embajador Kim señaló que la causa del deceso de Kim Jong Nam "no ha sido identificada claramente aún, pero las autoridades estadounidenses y surcoreanas están culpando sin fundamentos a la DPRK", empleando las iniciales del nombre oficial de la nación, la Republica Democrática Popular de Corea.



Malasia identificó a la víctima como Kim Jong Nam, aunque portaba un pasaporte norcoreano con el nombre de Kim Chol. El embajador, como otros funcionarios de su país, se refirió a él como como Kim Chol y no mencionó el parentesco, por parte de padre, con Kim Jong Un.



El diplomático se preguntó por qué la persona que aplicó la neurotoxina VX, que es letal si se inhala una cantidad minúscula, sigue viva mientras la persona que la recibió falleció.



El embajador aseguró que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que puede fabricar VX y que guarda armas químicas en Corea del Sur, que podría haber proporcionado el agente químico para el ataque en el aeropuerto de Kuala Lumpur.



"El objetivo final que busca Estados Unidos es canalizar las incongruencias internacionales hacia la DPRK", apuntó sobre el ataque, con la intención de provocar una "guerra nuclear contra la DPRK a cualquier costo".



"Así que estados Unidos y Corea del Sur están iniciando estas artimañas políticas para derribar el sistema social en la DPRK", dijo.



La respuesta de Pyongyang será seguir reforzando sus defensas "y la capacidad de un ataque preventivo con fuerza nuclear".



