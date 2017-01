‘Que construyan su muro, pero México jamás pagará’: Fox Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El ex presidente mencionó que Trump está engañando al mundo porque no tiene la lana para iniciar con la construcción Ese estúpido muro es un tiradero de dinero, es su derecho hacerlo, si al final quieren construirlo, pero que sepan que van a pagar por él los americanos, los ciudadanos y que él (Trump) los está engañando”, comentó.

En entrevista con Yuriria Sierra en Imagen Radio, el ex mandatario detalló que si el Congreso americano se “tragan ese engaño sería el colmo ya del contubernio y el colmo de todo”. Que construyan su muro, si se les antoja que tiren su dinero pero México no participa, lo rechaza tajantemente y jamás de los jamaces va a pagar” por este muro.

Fox Quesada mencionó que Trump está engañando al mundo porque no tiene “la lana ni presupuesto” para iniciar con la construcción del muro. El Congreso se lo tiene que aprobar y el congreso en el presupuesto de este año ya está comprometido, se lo aprobará quizá al siguiente año, está haciendo promesas y compromisos que muy pronto se va a tener que tragar las palabras delante de toda la opinión pública”, agregó.

Por otra parte, Fox Quesada felicitó al presidente Enrique Peña Nieto por mostrar “una cara dura” ante la postura del mandatario estadunidense Donald Trump. Eso quiere decir que la fortaleza está llegando precisamente por la exigencia que le estamos poniendo todos los mexicanos y que sabe que no nos puede fallar", dijo.



Tiene tres instancias para hacer valer lo que es México y lo que somos los mexicanos; una pudiera ser la de no ir, suficiente bofetada al señor Trump; segundo, estando allá, fajarse los pantalones y dar una oportunidad de que este hombre corrija y si no lo hay tiene que dar una palmada en el escritorio, ponerse de pie, salirse de la reunión y dejarlo hablando solo; y una tercera que es (…), evitar que se repita la historia de aquella triste venida a México”, resaltó.



