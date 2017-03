¿Qué hacer en días de asueto? Raúl Muñoz del Cojo

Si va a recibir esta Semana Santa amigos o familia, le sugiero consiga unas bicicletas para sus invitados y junto con usted, recorra las rutas que ofrece el Parque Ecológico Los Jales de Minera Fresnillo P.L.C.

Este sitio como tal, guarda un encanto inigualable ya que aparte de sus lagos y canales usted podrá disfrutar del paisaje que este lugar le brinda. Como primer punto le sugiero voltear hacia atrás en el estacionamiento, donde lo primero que verá es la majestuosidad de nuestro cerro Proaño cuidándole las espaldas.

La mezcla del cielo azul tan característico de la zona matizado con la historia de la mina, lo puede trasladar a muchos años atrás si su imaginación se lo permite.

Al accesar al parque usted puede caminar un circuito con banqueta de 1 kilómetro de muy fácil recorrido, donde los mas grandes de su casa lo podrán acompañar sin problema alguno. En esta zona usted podrá ir al embarcadero a tomar un kayac o una lancha de pedales para recorrer el lago principal, mismo que por aire es cruzado por una tirolesa que lo llevará a la isla central del mismo.

Existen resbaladillas naturales y una fuente muy bonita que circunda una parte del paseo peatonal donde si se cansa, usted podrá tomar aire y disfrutar del espacio en el que se encuentra. Seré indiscreto pero las personas que no han subido y lo llegan a a hacer, comentan que no parece ser un parque de Fresnillo, se imaginan estar en otro lugar del mundo.

Si su opción fue la bicicleta como en un principio se lo comenté, usted podrá internarse en el bosque que está en la parte superior de Los Jales.

Al salir de esta ruta los senderos lo pueden regresar al parque o a internarse un poco mas en caminos muy agradables para el pedaleo. Se topará usted seguramente con subidas y bajadas de todos tipos que le ayudarán a mantener una buena cadencia y ritmo de ejercicio.

Es de llamar la atención los contrastes que da el paisaje, por un lado lo minero, por otro la vegetación y en las brechas usted acaricia ta tierra colorada y lo semidesértico del paisaje.

Las rutas pueden ser de cualquier distancia, la gente mas experta en bicicleta toma el parque y el bosque como comienzo y continúan hacia El Poleo, Beleña o diversos caminos que se cruzan cercanos a la carretera que nos lleva a Jerez, las distancias pueden ir de 12, 18, 20, 30 o mas kilómetros.

Si no se le antoja eso del ejercicio, otra opción muy interesante para hacer estos días es recorrer el Zoológico con el que contamos y que se encuentra a un costado del parque Los Jales. La entrada esta a un costado de las oficinas de la mina de Fresnillo. En este lugar aprenderán nuestras visitas y porque no nosotros mismos acerca de la riqueza de la flora y fauna regional. Llama mucho la atención el acceso a este lugar, ya que se hace pasando por un socavón antiguo de la mina de Fresnillo. Aquí si es necesario llevar calzado cómodo y energía ya que las subidas en el recorrido son algo pronunciadas.

Para salir de Fresnillo le sugiero se de una vuelta a Jerez o Sombrerete, donde la magia de esos pueblos lo envolverá y le quedarán ganas de regresar. Para mi Sombrerete es una joya que hasta el momento no ha sido del todo valorada, espero tome la decisión de visita. Sierra de órganos es otra opción donde la naturaleza estará presente y se podrá relajar con su familia.

Jerez y su famosa cabalgata lo conducirán al México de los charros cantores. Afortunadamente para los que lo visitamos, el orden ha reinado en los últimos dos añosy el exceso en alcohol va disminuyendo. Si sus invitados vienen de alguna ciudad grande, se irán impresionados del ambiente que se vive el sábado de gloria.

Terminando con la capital, el concierto de la banda del jueves y la procesión del silencio de los días santos pueden ser también una excelente opción de vivita en esos días. Eso si, recuerde que nuestra joya turística es la capital y de seguro habrá muchos visitantes.

La zona conurbada de Zacatecas ofrece también una excelente opción de visita. La ciudad de Guadalupe ofrece en El Centro, museos y arte dignos de la mejor ciudad del mundo. Anímese, si se queda, le aseguro estas opciones lo sacarán de rutina y no necesita gastar lo que invertiría saliendo de vacaciones.

Definitivamente conocer Zacatecas es una excelente opción para estas vacaciones, ojalá lo contemple y disfrute de su estado como lo hacen los turistas. Otra cosa muy importante es el fomento del consumo local, que mejor que dejar nuestros dineros en otra ciudad de nuestro estado. Hasta la próxima.



