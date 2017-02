‘Que le vaya bonito’, desea Lucía Villalón a Chicharito Excélsior

La reportera de 28 años concedió una charla con el portal Elmundo.es, en la que también abordó tópicos como su salud, tras algunas operaciones a las que se sometió para tratarse problemas en el pulmón, los cuales casi le cuestan la vida, situación que terminó por ser la principal razón para terminar con Hernández Balcazar, pues aseguró que el delantero no la apoyó.



Sobre cómo le afectó lo mediático que fue su separación del jugador del Bayer Leverkusen, aseguró que no le importa lo que diga la gente.

"Poco a poco. Más que la expectación, tú tienes una ruptura sentimental y lo llevas por dentro. El problema lo llevas dentro. Al final, lo que diga la gente te tiene que importar menos”.

La falta de interés del mexicano ante los problemas de salud de Villalón parece extraña, al ser el hombre con el que al final se iba a casar, sin embargo, la ibérica sólo se limitó a decir: “No sé, pues pregúntaselo a él…”.



Respecto a las fotos de Chicharito con Camila Sodi en París, Villalón respetó los tiempos de cada persona para guardar su ‘luto’ ante el fin de una relación.

"Cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito”, dijo, y agregó: “Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás”.

-¿Le duele verle en las revistas con su nueva pareja? -le preguntaron.



-Hay que pasar página -reveló la comunicadora.



La indiferencia ante los planes de boda que iba a tener con el jugador fue notoria y confirmó la cancelación. "Teníamos boda planeada y, evidentemente, con la ruptura, se canceló. ¿El vestido de boda? He tenido dos neumotórax, una operación de pulmón y una ruptura sentimental… El vestido de boda… No me ha dado tiempo”.

No existe ya una relación con el futbolista, ni siquiera de amistad y, aunque sus padres y amigos han sido vitales para poder salir adelante, hay algo que sigue doliendo en Lucía Villalón: “La deslealtad. No me lo esperaba… ¡Me iba a casar con él!”.



Al preguntarle sobre su posición ante el amor y una futura relación, la periodista reveló que aún confía en ese sentimiento. "Yo estoy muy tranquila. De todas formas, eso no se controla. Cada uno tiene sus tiempos y tiene que llegar algo, llegará. Si no, mejor sola que mal acompañada. Sigo confiando en el amor, por supuesto”.

Lo que negó rotundamente fue volver a tener una relación con un jugador de futbol.



