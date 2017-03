Que nos cumpla Tello: contratistas de ACOEZ Redacción

“Exigimos que el gobernador Alejandro Tello cumpla sus promesas de campaña para con nuestro sector”, dijeron los ingenieros Alfredo Dávila Trejo y Omar Castañeda Carrera, presidente y secretario de la Asociación de Contratistas de Obra Electromecánica de Zacatecas, (ACOEZ).



Ambos dirigentes recordaron que en su campaña electoral, Alejandro Tello, les prometió que exigiría a las empresas que inviertan en Zacatecas a que inviten a zacatecanos para realizar sus obras electromecánicas y a que en las licitaciones para obras de gobierno separara la obra civil de la eléctrica.



“Cuando se licitan juntas, dejan muy baja la estimación de la obra eléctrica y entonces nos quieren contratar por 5 centavos”, lamentó Alfredo Dávila Trejo.



Un caso especial es el de la Comisión Federal de Electricidad, que hace todos sus procesos de licitación en Guanajuato. “Pero no es lo grave, sino que participamos, nos descalifican sin decirnos porqué y vemos cómo ganan las licitaciones empresas con cotizaciones más altas que las nuestras”, dijeron los dirigentes de la ACOEZ.



También los municipios contratan directamente obras con CFE, en lugar de invitar a empresas de Zacatecas.



En el caso de estas contrataciones, los trabajadores de la paraestatal usan material, vehículos y mano de obra de la empresa y se comportan como contratistas privados. Eso, además de ser deshonesto, constituye una competencia desleal.



“Hasta el momento, las promesas de campaña que nos hizo el gobernador no se han cumplido, por lo que pedimos que las recuerde y busque la manera de responder a esos compromisos”, expresaron.



Dávila y Castañeda agregaron que también que en la industria minera hay muchas obra electromecánica, pero toda se la dan a empresas de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro. “Y nosotros somos tan capaces tu profesionales como cualquiera, pero no nos toman en cuenta, afirmaron.



“Las empresas agrupadas en la ACOEZ tenemos capacidad técnica y económica para competir, siempre y cuando sea en las mismas condiciones, con reglas claras y transparentes. Nos respaldan más de 40 años en el ramo; lo hemos demostrado a lo largo del tiempo con la ejecución de obras en todo el estado”, manifestaron Dávila Trejo y Castañeda.



alejandro tello cristerna

campaña

zacatecas