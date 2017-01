¿Qué pasa con tu cuenta de Facebook cuando mueres? Excélsior

Compartir: Liga Compartir: ¿Qué hacer con su perfil en Facebook? (Cortesía) Cuando alguien muere, la familia y amigos piensan en las ceremonias y rituales que su entorno acostumbra, pero ¿qué hacer con su perfil en Facebook?



Puedes enviar una nota a los administradores de Facebook para que den de baja el perfil, o bien, para que lo mantengan en “estado memorial”.



Muchos familiares eligen la segunda opción y prefieren no eliminar las cuentas ya que el perfil sigue en línea y solo elimina características como las actualizaciones de estado.



Cuentas conmemorativas:

Facebook señala que las cuentas conmemorativas proporcionan un lugar para que amigos y familiares se reúnan y compartan recuerdos de un ser querido que falleció. Las cuentas conmemorativas tienen las siguientes características clave:



Aparecerá la palabra En memoria de junto al nombre de la persona en su perfil.



Según la configuración de privacidad de la cuenta, los amigos pueden compartir recuerdos en la biografía conmemorativa.



El contenido que haya compartido la persona (por ejemplo, fotos, publicaciones, etc.) permanece en Facebook y está visible para el público con el que se compartió.



Los perfiles conmemorativos no aparecen en espacios públicos, como las sugerencias de Personas que quizá conozcas, los recordatorios de cumpleaños o los anuncios.



Nadie puede iniciar sesión en una cuenta conmemorativa.



Las cuentas que no tengan un contacto de legado no se pueden cambiar.



Las páginas con un único administrador cuya cuenta se convirtió en conmemorativa se eliminarán de Facebook si reciben una solicitud válida.



Si se informó a Facebook del fallecimiento de una persona, la política es convertir la cuenta en conmemorativa.



Si lo que quieres es eliminar tu cuenta:

Puedes decidir que tu cuenta se elimine de forma permanente en caso de que fallezcas. Facebook te indica que sigas los siguientes pasos:



En la parte superior derecha de Facebook, haz clic en y selecciona Configuración.



En el menú de la izquierda, haz clic en Seguridad.



Haz clic en Contacto de legado.



Marca la casilla debajo de Eliminación de la cuenta y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.



Si tú no eres el titular de la cuenta, pero eres un amigo o familiar



Si quieres crear otro lugar para que las personas en Facebook compartan sus recuerdos de tu ser querido, la red social te sugiere que crees un grupo.



¿Cómo solicito que se elimine la cuenta de Facebook de un familiar fallecido?



Para ayudarte a eliminar la cuenta de Facebook de tu ser querido, la red necesita que le proporciones la documentación que confirma que eres un familiar directo o albacea del propietario de la cuenta.



Facebook procesará tu solicitud de la manera más rápida sobre todo si proporcionas una copia escaneada o foto del acta de defunción de tu ser querido.



Si no tienes el acta de defunción de tu ser querido, deberás proporcionar una prueba de autoridad legal y un comprobante de que la persona falleció. Estos son los documentos que puede aceptar Facebook.



Envíale alguno de estos documentos como prueba de autoridad legal:



Poder notarial



Certificado de nacimiento



Última voluntad y testamento



Sucesión testamentaria



Envía un documento como prueba de que tu ser querido falleció:



Esquela



Tarjeta de homenaje necrológico u oficios.



Nota: La información de la documentación que proporciones debe coincidir con la información en la cuenta de tu ser querido. Cuando envíes la documentación, puedes ocultar o cubrir toda la información que no sea necesaria para cumplir con tu solicitud (por ejemplo, el número de la seguridad social).



Una vez que cuentes con la documentación necesaria, debes enviar una solicitud a la red.



Si quieres enviar una solicitud, ponte en contacto con la red social Facebook, entra aquí



TWITTER

En el caso de Twitter sucede algo muy parecido, ya que puedes comunicarte con el administrador y solicitar que la cuenta del usuario se elimine.



HOTMAIL

Hotmail permite a los familiares solicitar un CD con todos los mensajes que hay en la cuenta del usuario si proporcionan un certificado de defunción.



