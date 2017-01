Que también se audite a Toribio: Moreira Karina Navarrete

Ante las afirmaciones del actual secretario general electo del SUTSEMOP Miguel Ángel Toribio quien declaró que existieron “lagunas legales” que permitieron prolongar la dirigencia de Moreira, así como irregularidades que dañaron la economía de los agremiados.



Por lo que Moreira Medina expresó que “no se debe de olvidar que Miguel Ángel Toribio perteneció a la dirigencia de Pedro García y estamos esperando que también se haga su auditoría, que vayan a la par”.



“Cuando el secretario general no se encuentra, el secretario interior asume los cargos y la responsabilidad sindical, por lo que también se le debe de auditar”, dijo.



Aseveró que “desde que tome la dirigencia siempre dije que estaba dispuesto a que se hagan las auditorías para dar certeza a los trabajadores de que no hice mal uso de los recursos y de que todo fue hecho de la manera más transparente, porque todo fue hecho bajo estatuto”.



Puntualizó que desconoce la fecha en que se hará el cambio de dirigencia, además de que aún no se han tenido acercamientos para el trámite protocolario de entrega recepción.





sindicato Único de trabajadores al servicio del estado municipios y organismos paraestatales

miguel Ángel toribio

pedro garcía