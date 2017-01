Quedan muy abollados dos vehículos tras chocar Redacción

Los hechos de registraron en las inmediaciones de la gasolinera Saturno, cerca de las bombas despachadoras de combustible.



Los trabajadores del lugar, al darse cuenta del accidente, reportaron al Sistema de Emergencias 911 a las 3:18 de la tarde de este miércoles.



Con todo el frente deshecho terminó un automóvil gris, con placas ZDD 069 N de Zacatecas, conducido por un hombre.



Este vehículo impactó de lado una camioneta Ford, blanca, con placas del estado ZH 19960, también manejada por un caballero.



Para brindarle las primeras atenciones prehospitalarías, se trasladaron los paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos junto con los eventos de Tránsito del Estado.



Estos últimos efectuaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores.



Según versiones oficiales el vehículo gris intentaba cruzar la zona de las bombas a exceso de velocidad, mientras que la camioneta se estacionada para suministrar combustible.



Por fortuna no hubo personas heridas.



