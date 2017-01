Quería sobornar a los tránsitos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Durante la gélida noche, los tránsitos comandados por Francisco Javier Pérez López, se ubicaron en el cruce de las calles Alameda y Dr. Hierro donde instalaron dos puntos de revisión.



Una de las primeras pruebas que se realizó fue a una mujer que movilizó a mas de dos patrullas pues antes de llegar al filtro se detuvo y se fue de reversa para luego acelerar en sentido contrario sobre la calle Luis Moya.



Como si fuera película de acción, las unidades de Tránsito salieron tras la Ford, Lobo; cuando la detuvieron, la conductora dijo que le dio miedo pasar por el lugar y se puso muy nerviosa.



Karina, dijo “que quiere que piense, pues me dio miedo ver tanta patrulla y sirena”.



La mujer fue llevada a que le realizaran la prueba de alcoholemia y resultó negativa.



Ya casi a la medianoche, llegó un joven quien reconoció que se había tomado una cerveza, pero conducía su unidad con segundo grado de alcohol en la sangre.



Sin embargo, para que no le retiraran la unidad, el muchacho les ofreció 5 mil pesos.



“Solo déjame ir al cajero y te los doy, no los traigo aquí en mi cartera solo dame cinco minutos y regreso”, dijo.



Pero la oferta de Francisco Javier no sirvió, ni las súplicas de su acompañante, quien rogaba a la uniformados que les regresaran la unidad.



La noche terminó con cinco unidades aseguradas.



redaccion@imagenzac.com.mx El Operativo Alcoholímetro fue protagonizado por dos conductores: un joven que intentó sobornar a los uniformados con 5 mil pesos para que no le quitaran su auto y una mujer que trató de escapar en sentido contrario.Durante la gélida noche, los tránsitos comandados por Francisco Javier Pérez López, se ubicaron en el cruce de las calles Alameda y Dr. Hierro donde instalaron dos puntos de revisión.Una de las primeras pruebas que se realizó fue a una mujer que movilizó a mas de dos patrullas pues antes de llegar al filtro se detuvo y se fue de reversa para luego acelerar en sentido contrario sobre la calle Luis Moya.Como si fuera película de acción, las unidades de Tránsito salieron tras la Ford, Lobo; cuando la detuvieron, la conductora dijo que le dio miedo pasar por el lugar y se puso muy nerviosa.Karina, dijo “que quiere que piense, pues me dio miedo ver tanta patrulla y sirena”.La mujer fue llevada a que le realizaran la prueba de alcoholemia y resultó negativa.Ya casi a la medianoche, llegó un joven quien reconoció que se había tomado una cerveza, pero conducía su unidad con segundo grado de alcohol en la sangre.Sin embargo, para que no le retiraran la unidad, el muchacho les ofreció 5 mil pesos.“Solo déjame ir al cajero y te los doy, no los traigo aquí en mi cartera solo dame cinco minutos y regreso”, dijo.Pero la oferta de Francisco Javier no sirvió, ni las súplicas de su acompañante, quien rogaba a la uniformados que les regresaran la unidad.La noche terminó con cinco unidades aseguradas. Agregar a favoritos alcoholímetro

intento de soborno

intenta escapar

5 unidades aseguradas