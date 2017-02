Querían nombrar subdirector al profesor acusado de acoso Noé Marín

Pese a la inconformidad de la directora, el jefe del Departamento de primarias y la supervisora de la zona ordenaron que Juan Espinoza ocupara la subdirección de la primaria Felipe Ángeles.



Laydi Diana Torres Cuevas, directora de la escuela Felipe Ángeles, dijo que, antes de que se diera conocer el caso, Jesús Reyes, jefe del Departamento de primarias, y María de las Nieves Hernández, supervisora de la Zona Escolar 18, ordenaron que el docente fuera promovido al cargo de subdirector.



Torres Cuevas comentó que, pese a la inconformidad de los padres de familia y las constantes peticiones que realizaron ante la Seduzac para destituir al profesor Juan Espinoza, la maestra Nieves lo impuso para que impartiera clases en un grupo.



El 23 de enero, el docente Juan Espinoza se presentó en la primaria sin previo aviso ni órdenes de presentación. Al principio, la directora del plantel no lo recibió, pero más tarde el hombre volvió acompañado con la supervisora, quien dio la orden obligatoria de presentarlo frente al grupo.



“Le expresé a la supervisora que no tenía nada en contra del maestro, pero no lo recibiría hasta que se atendieran las denuncias, pero ella me dijo ‘es una indicación y soy su jefa superior, o lo presenta usted o lo presento yo’; nosotros tenemos que acatar órdenes”, dijo.



La directora aseguró que el cambio se realizó bajo la imposición de Reyes y Nieves, ya que, aunque está establecido en el reglamento, se negaron a entregar un documento que avalara institucionalmente la función del maestro en la primaria.



Torres Cuevas añadió que presentó un informe en los diferentes departamentos de la Seduzac, donde explicó la situación, pero nadie se lo quiso recibir; también, entregó el mismo documento a Jesús Reyes, quien le dijo que era inválido porque “aún no había pasado nada”.



Asimismo, Cuevas dijo que, durante una semana, todos los niños del grupo faltaron debido al temor de algunos padres; aseguró que se notificó a Seduzac y la indicación fue que el maestro debía cumplir con sus horarios.



Recordó que, ante la situación, Reyes la calificó de “incompetente” por no controlar a los padres de familia y le ordenó que ascendiera al maestro Juan Espinoza al cargo de la subdirección en la escuela.



“Me habló por teléfono y me dijo ´usted va a nombrar al maestro como subdirector y a la subdirectora la va a mandar al grupo`; en la tarde, la supervisora me mandó un documento para pedirme lo mismo”, dijo.



Explicó que, debido a que el caso se dio a conocer en los medios, se realizó una reunión donde se determinó remover al maestro de su función en la primaria; sin embargo, dijo que no fueron informados sobre su paradero.



“Fue hasta que el caso se conoció y llegó a las manos de Gema Mercado, cuando decidieron hacer algo, en nuestra escuela no pasó nada y nosotros solo buscábamos prevención”, dijo.



