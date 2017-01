Quetzel Rosales, la música corre por sus venas Anahí Encina

Desde muy pequeño estuvo rodeado de arte en sus diferentes disciplinas, pues su papá es Ignacio Rosales, uno de los músicos más reconocidos en Zacatecas en los géneros del jazz, el rock y la balada popular.



Además, sabe pintar y dibujar muy bien, ya que sus tíos maternos son artistas plásticos, y su abuelo Hijinio del Real, fue un importante pintor y escultor.



Gracias a su padre, las melodías siempre estuvieron presentes en su vida, pues lo escuchaba tocar todo el tiempo, pero fue a los 10 años cuando despertó su interés.



“Mi papá empezó a enseñarle guitarra a mi hermano y un día dije ¿por qué a él sí, y a mí no? Fue entonces que aprendí mis primeras notas sencillas, aún recuerdo que la primera que me aprendí fue La bamba” comentó.



Cuando tenía 11 años se enamoró de los escenarios gracias a que tuvo la oportunidad de presentarse en vivo por primera vez con una agrupación conformada por sus primos y su hermano, “que la gente nos aplaudiera fue y sigue siendo la sensación más grande que hay”, añadió.



Comenzó con su preparación con el instrumento de bajo y posteriormente con el contrabajo, con ayuda de su padre, su principal ejemplo y maestro.



Rosales tenía curiosidad por estudiar Psicología, sin embargo, se dio cuenta que su pasión la podía llevar a un nivel profesional, por lo que ingresó a la licenciatura en Música en la Unidad Académica de Artes.



Expresó que “la música es un lenguaje que se aprende como el habla, a veces resulta mejor que el lenguaje verbal, ya que la gente no tiene que entenderlo para que resulte efectivo en sus emociones, la misma música cambia mi estado de ánimo al tocarla y escucharla, y en ocasiones, como cuando toco jazz, la armonía suena a lo que siento”.



Rosales ha participado con múltiples grupos de diversos estilos como rock, metal, pop, norteño, folclor, clásico y jazz, entre otros, además ha deslubrado en eventos nacionales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional Revueltas, el Festival Cultural de Zacatecas, el Festival de Jazz de Aguascalientes, el Tola Fest y el 5th International Youth Music Festival en Eslovaquia, entre otros.



Ha realizado giras por todo el país, así como internacionales en Eslovaquia, Cuba, y Estados Unidos.

En este año se graduará como licenciado en Música con Énfasis en Contrabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y pretende hacer más trabajos como músico de estudio, “afortunadamente cada que termina un año, como ahora, hago un recuento de lo que he hecho profesionalmente y cada año va en crescendo” dijo.



Actualmente pertenece a conjuntos como la Orquesta Filarmónica de Zacatecas, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ, a la Camerata de la Ciudad de Zacatecas, a la Sonora 3030, al Vocumeri jazz, el Halket jazz y el E-string project, y está participando como bajista del reconocido cantautor puertorriqueño José Feliciano en una gira mundial.



