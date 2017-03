Quiere Medrano rehabilitar la Huicot Marcela Espino

Consideró que se trata de un espacio en donde los jóvenes se reúnen y puede resultar en un atractivo para quienes visiten El Mineral.



El también expresidente municipal afirmó que presentaría el proyecto al alcalde José Haro de la Torre a fin de que se obtenga el respaldo del gobierno local en esta obra.



Celebró la iniciativa del municipio por hacer partícipes a los fresnillenses en la rehabilitación de espacios públicos como parques y camellones.



El legislador federal expresó que es necesario que la población se involucre de nuevo en la atención a las áreas comunes y se inicie desde barrer la calle afuera de las casas, hasta el cuidado de las zonas verdes.



Admitió que mucho del descuido que existe en las calles es porque los municipios no tienen presupuesto para resolver estos problemas.



Por este motivo, expuso que la avenida Huicot es una de las más representativas de la cabecera municipal y en donde puede aprovecharse para dar una atención eficiente a los visitantes.



Medrano Quezada dijo que de nada sirve que los hoteleros inviertan en nuevas habitaciones y en la rehabilitación de sus espacios, si finalmente no hay otras actividades que complementen las necesidades de los visitantes como restaurantes y bares.



Afirmó que los hechos delictivos que se difunden diariamente quitan los atractivos del municipio, pero los habitantes deben “ponerse las pilas” y ser promotores de las bondades de Fresnillo con servicio y atención de calidad.



Entrega lentes

En conjunto con la regidora Marisol Gamboa Delgado, el diputado federal inició la entrega de 300 lentes para personas de escasos recursos, quienes se acercaron a las oficinas de gestión social.



A partir de esta semana se dará seguimiento a la entrega de los anteojos, pues luego de la visita del legislador se repartieron 100.



